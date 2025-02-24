За три года борьбы Украина помогла всей Европе точнее оценить российскую угрозу

Чтобы объективно оценить итоги трех летней агрессивной войны России против Украины, мы должны помнить, с какими намерениями Россия начинала эту войну.

Россия планировала оккупировать Украину за несколько дней, установить там марионеточное правительство, "очистить" страну от национальных сил, демилитаризовать Украину, навсегда заблокировать её интеграцию в евроатлантическое пространство и присоединить к себе в рамках так называемого Союзного государства Россия-Украина-Беларусь.

Однако главной целью Путина было не просто оккупировать Украину – он стремился создать новый мировой порядок.

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Стоит напомнить, что Россия начала агрессивную войну против Украины, предъявив ультиматум США и НАТО. То есть Кремль рассчитывал, что быстрая оккупация Украины вынудит Запад признать "новый передел мира" и согласиться с требованиями России – вернуть войска НАТО к границам 1997 года, вывести их из Восточной Европы (бывших стран социалистического лагеря) и признать постсоветское пространство сферой влияния России. Согласно этому плану, оккупация Украины должна была изменить мировой порядок и сделать Россию равноправным партнером США в управлении как минимум половиной мира.

Три года назад, начиная войну против Украины с целью "покончить с мировым лидерством США", Путин рассчитывал на победу. Однако спустя три года он надеется лишь на то, что президент США сможет помочь ему как можно скорее завершить войну, чтобы избежать позорного поражения.

Оценивая итоги этой войны, мы не должны поддаваться впечатлению от того, что в 2024 году Россия, ценой огромных потерь, смогла оккупировать еще 0,5% украинской территории. К сожалению, в крупных войнах бывают такие потери. Однако не стоит забывать, что за три года Украина освободила территории, значительно превосходящие по площади те, что Россия оккупировала в 2024 году.

Я верю, что Вооруженные силы Украины смогут и дальше проводить успешные контрнаступления. Поэтому важно рассмотреть фундаментальные итоги этих трех лет.

За три года украинский народ смог отстоять государственную независимость, суверенитет и демократию. Государство не только не развалилось, но стало сильнее и увеличило свое международное влияние.

Россия не смогла демилитаризовать Украину, наоборот, за эти три года ВСУ получили современные западные вооружения, создали мощный военно-промышленный комплекс и фактически превратились в одну из сильнейших армий Европы.

Фактически украинская армия уже интегрировалась в НАТО. Несмотря на временные трудности, сомнений в том, что Украина официально станет членом НАТО, практически нет.

Успехи Украины на пути к ЕС еще более впечатляющие. В годы войны Украина получила статус кандидата в члены ЕС. Даже российское руководство не отрицает, что Украина вскоре станет полноправным членом Евросоюза.

За эти годы украинский народ приобрел множество ценных союзников и друзей. Уже сейчас ясно, что после окончания войны страны-партнеры, прежде всего ЕС, окажут Украине значительную помощь в восстановлении разрушенных городов, инфраструктуры и экономики.

Конечно, все эти достижения дались Украине невероятно высокой ценой. Многие украинцы потеряли жизнь, здоровье, близких и имущество. Трудно даже представить, через какие страдания прошел украинский народ за эти три года. Но своей жертвенностью и мужеством Украина уже добилась огромных успехов. Я уверен, что самые трудные времена для Украины позади.

Еще до завершения войны можно сказать, что украинцы смогут сохранить свою страну, свободу и демократию. В будущем Украина станет авторитетным членом ЕС с передовой системой управления и сильной экономикой. Уверен, что после завершения войны Украина получит от Запада надежные гарантии безопасности, и Россия не сможет начать новую агрессивную войну.

Своей трехлетней борьбой Украина помогла всей Европе точнее оценить российскую угрозу, мобилизоваться, укрепить обороноспособность, сплотиться и стать более глобальной силой.

Украинский народ своей борьбой за свободу, демократию и право свободного выбора повысил уважение ко всему человечеству, к демократическим ценностям и правам человека. Позиции мирового "клуба авторитарных режимов", возглавляемого Россией, ослабли.

Нанося удар по имперским амбициям России, ослабляя её военную мощь, экономические возможности и международное влияние, украинский народ защитил и другие независимые государства постсоветского пространства.

Спасибо, героический народ Украины!

Али Каримли

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