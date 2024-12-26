Судова корупція на Львівщині: про підозру повідомили третьому судді

НАБУ і САП повідомили колишньому голові Західного апеляційного Господарського суду про підозру у вимаганні неправомірної вигоди від представника приватної компанії.

Джерело: НАБУ, САП

Дослівно НАБУ: "Йдеться про 1 млн дол. США, який підприємець мав надати в обмін на ухвалення "потрібних" рішень у судових справах Західного апеляційного Господарського суду, а також обіцянку запобігти вбивству, яке планували його опоненти у судовому процесі".

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Деталі: Як повідомляють правоохоронці, коло підозрюваних у цій справі розширилось до трьох осіб. Двом іншим, колишнім головам Господарського суду Львівської області, про підозру повідомили 9 грудня.

Передісторія: