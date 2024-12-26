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Судова корупція на Львівщині: про підозру повідомили третьому судді

Тетяна ОлійникЧетвер, 26 грудня 2024, 18:25
Судова корупція на Львівщині: про підозру повідомили третьому судді
фото - сап

НАБУ і САП повідомили колишньому голові Західного апеляційного Господарського суду про підозру у вимаганні неправомірної вигоди від представника приватної компанії.

Джерело: НАБУ, САП

Дослівно НАБУ: "Йдеться про 1 млн дол. США, який підприємець мав надати в обмін на ухвалення "потрібних" рішень у судових справах Західного апеляційного Господарського суду, а також обіцянку запобігти вбивству, яке планували його опоненти у судовому процесі".

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Деталі: Як повідомляють правоохоронці, коло підозрюваних у цій справі розширилось до трьох осіб. Двом іншим, колишнім головам Господарського суду Львівської області, про підозру повідомили 9 грудня.

Передісторія:

  • У межах досудового розслідування детективи НАБУ встановили, що чинний суддя Василь Артимович, який на той момент очолював Господарський суд Львівської області, та колишній суддя і ексголова цього суду Михайло Юркевич за 1 млн доларів обіцяли забезпечити ухвалення потрібних рішень у судових справах, що перебували у провадженні одного з апеляційних господарських судів.
  • Детективи НАБУ і прокурори САП задокументували передачу частини неправомірної вигоди в розмірі 75 тисяч доларів.
  • 12 грудня Вища рада правосуддя дала згоду на арешт колишніх голів Господарського суду Львівської області.

корупція
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