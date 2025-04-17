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Мартина Богуславець
голова Антикорупційного центру "Межа"

Триколор та елітні ЖК: як чиновник Донецької ОДА облаштувався в Києві на 15 мільйонів

Четвер, 17 квітня 2025, 08:00

Департамент екології Донецької ОВА закупив екскаваторів для ліквідації наслідків війни із завищенням у 30 млн грн. 

У той же час донецький посадовець, керівник цього департаменту Сергій Натрус активно облаштовує "тепле гніздечко" у Києві. Загальна вартість майна, оформленого на родичів чиновника – близько 15 млн грн.

Ця історія – про колишнього "регіонала", скромного за декларацією та з заможними родичами. Зранку він долає наслідки війни на Донеччині, а ввечері повертається до затишного будинку в елітне котеджне містечко Оклахома, що за 10 хв від Києва.

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Натомість близькі особи посадовця не гребують фото з триколорами та турами до окупованого Криму.

"Золоті" екскаватори, або 30 млн грн завищень на спецтехніці для ліквідації наслідків війни

У квітні 2024 року департамент екології Донецької ОДА закупив 20 екскаваторів на 118 млн грн. Мета закупівлі – у тому числі ліквідація руйнувань, спричинених війною.

Безумовно, закупівля дуже потрібна. От тільки є два "але". 

Перше – департамент відкинув дешевшу пропозицію в 102 млн грн ТОВ "Юромаш" нібито через невідповідність технічним умовам.

Друге – через 2 тижні після закупівлі той же самий постачальник, ТОВ "Констракшн Машинері" продає ту ж саму модель екскаваторів JCB 4CX Sitemaster іншому замовнику – ПАТ "УКРНАФТА". От тільки відмінність цих закупівель у ціні: Донецька ОДА закупила техніку по 5,9 млн грн, "Укрнафта" – по 4,4 млн грн. Різниця – 1,5 млн грн на одиниці. Загальна сума завищення на закупівлі екскаваторів департаментом Натруса – 30 млн грн.

 

Важливо: в ціну "Укрнафти" – 4,4 млн грн закладений ще й додатковий комплект обладнання, чого немає в закупівлі Натруса. Тобто завищення можуть бути ще більшими.

Цинізм ситуації в тому, що техніку за завищеними цінами закуповували в тому числі для "збирання та транспортування… відходів від руйнувань" у Краматорському, Покровському, Волноваському районах, де не тільки страшні руйнування, а й точаться запеклі бої.

Як донецький ексрегіонал надійно закріпився у Києві – майна на 15 млн грн

Директор департаменту екології та природних ресурсів Донецької ОДА Сергій Натрус формально не привертає уваги як особа, до доброчесності якої можуть бути питання.

За декларацією – "голий-босий", має лише "мерседес" 1994 року та паркомісце у Києві. Не декларує ні сина, ні цивільну дружину-власницю декількох об'єктів дорогої нерухомості.

Натомість, за класикою, не чиновник, а наближені особи набувають солідний перелік нерухомого і рухомого майна загальною вартістю в 15 млн грн: 

  • на цивільній дружині – 2 земельні ділянки та будинок в елітному котеджному містечку Оклахома (де зараз проживає сам Натрус), 2 квартири в Києві: ЖК Кассіопея та ЖК Русанівська гавань – загалом на 5,8 млн грн;
  • на синові – квартира в Києві, ЖК Кассіопея, паркомісце поруч із батьковим, 4 автомобілі – загальна вартість майна майже 5,6 млн грн; 
  • на матері – квартира в Києві, в ЖК Русанівська гавань, де також одна із квартир цивільної дружини – майже 3 млн грн.

У своїй свіжій декларації Натрус підтверджує місце проживання – с. Дмитрівка під Києвом. Мова йде про елітне котеджне містечко Оклахома. Однак там посадовець не декларує жодної нерухомості – орендованої чи на іншому праві користування.

 

Будинок в елітному ЖК Оклахома під Києвом, де проживає Сергій Натрус

Адже проживає в невведеному в експлуатацію будинку, що розташований на земельних ділянках, оформлених на цивільну дружину. Вартість такого 2-поверхового котеджу в стилі Red River – від 90 тис. дол. Будинок має площу щонайменше 122 квадратних метри та додаткову прибудову.

Цікаво, що цивільна дружина Натруса до початку великої війни мала турагенцію "Чемодан" на 450 підписників в інстаграмі. Після окупації Криму жінка продавала тури до Санкт-Петербурга "по мєстам вєлікава кобзаря", у гості до росіян, не гребувала виставляти фото з російським триколором у 2017-му, їздила в Ялту та Севастополь і в 2021-му.

 

Цивільна дружина Натруса на фоні російських триколорів в окупованому Криму, 2017

 

Цивільна дружина Натруса в окупованому Криму, 2021

4-й рік повномасштабної. 12-й – російського вторгнення. І все ще досі є чиновники, для яких змінилася лише геолокація їх перебування. Схеми на закупівлях та оформлення майна на родичів залишилися ті самі. Як і родичі-формальні власники цього майна, яким ok окупований Крим і триколори на фоні.

Мартина Богуславець

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
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