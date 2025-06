Як один сміливий удар по аеродромах Росії 1 червня змінив правила гри

1 червня 2025 року українські дрони здолали 4000 кілометрів і влаштували справжній феєрверк на російських військових аеродромах. Це не просто успішна операція – це момент, коли світ знову заговорив про Україну, але не як про жертву, а як про новатора, який кинув переможний виклик "другій армії світу" не числом, а розумом і технологіями. Це сигнал епохи змін. Та що далі, чи готові ми всі, і українці, і світ, до такої нової реальності? Давайте розбиратися: хто що думає, як реагує світ та чи ми самі осмислюємо цю мить сили?

Нова реальність: технологічна майстерність та стратегічне планування здатні нівелювати кількісну перевагу ворога. Українські дрони вразили 41 стратегічний ворожий літак, знищивши чи пошкодивши літаки А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160, на чотирьох російських авіабазах, як повідомила Служба безпеки України. Ця операція стала однією з наймасштабніших за весь час війни з Росією, адже ураження зазнали 34% стратегічних носіїв крилатих ракет РФ. Збитки сягнули від $2 до $7 млрд, за різними оцінками. І це не просто цифри, це – ціна їхньої агресії, яку вони тепер платять і будуть платити й далі.

Український наратив: сміливість, стратегічний успіх та справедливий захист. Термінологія успіху переважала в інформаційному полі України. Медіа послідовно передавали описи операції українськими офіційними каналами і особами, зокрема президент Володимир Зеленський назвав її "абсолютно блискучою", "найбільш далекобійною" і "виправданою". Такий фреймінг підкреслює українську суб’єктність, спроможність і моральну перевагу.

Боєздатність та інноваційність. Детальні описи методу розгортання дронів (таємно перевезені у вантажівках, заховані в спорудах із дистанційно керованими дахами) широко висвітлювалися. Цей наратив підкреслює здатність України проводити складні, технологічно просунуті операції глибоко на території противника, протидіючи будь-якому сприйняттю її лише як отримувача західної допомоги. Згадка про дрони зі штучним інтелектом ще більше посилює це.

Правда на нашому боці. Заяви Зеленського, повідомлені такими виданнями як NDTV та Yahoo News, що "Україна захищає себе, і це правильно – ми робимо все, щоб Росія відчула необхідність припинити цю війну. Росія розпочала цю війну, Росія повинна її закінчити". Це пояснення було підтримано і озвучене в The Atlantic Council: "На відміну від атак Москви на українське мирне населення та інфраструктуру, Україна не вчинила жодного воєнного злочину чи порушення міжнародного права, знищивши ці російські літаки, які регулярно використовуються проти цивільного населення".

Російська відповідь: "терористичний акт", применшення збитків, ядерний шантаж. Делегітимація дій України. BBC News та Al Jazeera, послідовно повідомляли про характеристику, надану Міністерством оборони Росії дронових ударів як "терористичного акту". Цей фреймінг спрямований на делегітимізацію українських військових дій та зображення Росії як жертви незаконної агресії.

Мінімізація впливу. У оприлюднених звітах і заявах МО РФ йдеться про те, що відбулося "кілька загорянь" і "відбиття більшості атак". Мета таких меседжів у заспокоєнні внутрішньої аудиторії. Цей наратив контролю та мінімальних збитків різко контрастує з українськими заявами та спрямований на заспокоєння внутрішньої російської аудиторії та проектування образу військової компетентності на міжнародному рівні.



Ядерна риторика. Пропагандистські медіа на кшталт "Московського комсомольця" і блогери з мільйонною аудиторією розгорнули іншу карту: ядерний шантаж. Мовляв, удари по Ту-95 – "провокація до застосування стратегічної зброї". Це стандартний російський тактичний рефлекс – залякувати, коли втрачаєш контроль.

Світ почув Україну. Україна виграла інформаційний момент. Попри обережність провідних ЗМІ (BBC, AP, CBS), саме український наратив дали першим і найдетальніше. BBC News подала заголовок "Ukraine drones strike bombers during major attack in Russia" ("Українські безпілотники завдали удару по бомбардувальниках під час масштабної атаки в Росії" – укр.), зосереджуючись на стратегічному ударі. The Washington Post пішла ще далі, опублікувавши матеріал із промовистим заголовком "Ukraine just rewrote the rules of war" ("Україна щойно переписала правила війни" – укр.), підкреслюючи переломний характер атаки для воєнної доктрини. Точні цифри, назви авіабаз, моделі літаків та деталі методу доставки дронів – ця інформація дозволила Україні виграти інформаційний спринт.

Домінуючим наративом у міжнародних ЗМІ (АР, ВВС, CBS, Al Jazeera, Reuters та ін.) став зв'язок атаки із запланованими на наступний день мирними переговорами у Стамбулі. Це викликало припущення щодо мотивів України: мати козирні карти напередодні перемовин.

Окремо повідомлялося, що США не були попереджені про атаку (AP, CBS, Axios). Водночас американські офіційні особи визнали витонченість операції без засудження.

На завершення поміркуємо про це: події 1 червня 2025 року ставлять ключове питання – чи готова міжнародна спільнота до нової реальності, де українські дрони долають 4000 км і знищують стратегічні літаки РФ просто на аеродромах? Аналіз публічних меседжів дозволяє зробити висновки:

інформаційна війна є не менш значущою, ніж бойові дії, і перемога в ній залежить від здатності першим сформувати наратив та довести його правдивість.

технології кардинально змінюють характер ведення війни; українські інженери, не маючи ядерної зброї чи переваги в повітрі, перетворили дрони на засіб стратегічного впливу.

демонстрація сили з боку України привертає увагу світової спільноти.

Правда в тому, що світ не ігнорує силу. І коли Україна показує свою здатність діяти рішуче та ефективно, це змушує всіх по-новому поглянути на нашу країну, на нашу боротьбу й на нашу незламну волю до перемоги. І це найважливіший висновок з усієї цієї історії. Наша боротьба триває, і такі перемоги дають нам віру та сили рухатися вперед!

Катерина Баришева, експертка Sahaidachnyi Security Center, координаторка проєкту спільнототворення в секторі оборони



