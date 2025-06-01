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Зеленський про операцію СБУ: Використано 117 дронів, "офіс" був біля управління ФСБ

Катерина ТищенкоНеділя, 1 червня 2025, 21:13
Зеленський про операцію СБУ: Використано 117 дронів, офіс був біля управління ФСБ
Зеленський і Малюк, фото ОП

Президент Володимир Зеленський назвав операцію СБУ зі знищення понад 40 літаків стратегічної авіації на аеродромах РФ блискучим результатом, який увійде до підручників історії.

Джерело: Зеленський у Telegram та у вечірньому зверненні

Деталі: Зеленський повідомив, що заслухав доповідь голови СБУ Василя Малюка щодо цієї операції. Він назвав операцію самостійним результатом України, що готувався понад 1,5 роки.

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Пряма мова: "Абсолютно блискучий результат. Самостійний результат України. Рік, шість місяців і дев’ять днів від початку планування до ефективної реалізації. Найбільш далекобійна наша операція. Наших людей, які готували операцію, вчасно вивели з російської території".

Зеленський і Малюк, фото ОП
Зеленський і Малюк, фото ОП

Деталі: Президент зазначив, що подякував Малюку за цей успіх України, а також доручив Службі безпеки України поінформувати суспільство про деталі та результати операції, які можуть бути оприлюднені.

"Звісно, не все можемо зараз розказати, але це українські дії, які точно будуть у підручниках історії", – додав президент.

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Оновлено: У вечірньому зверненні Зеленський повідомив, що загалом в операції СБУ було використано 117 дронів, а "офіс" операції на території РФ розташовувався поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з областей.

Пряма мова: "Найцікавіше – і вже зараз це можна говорити публічно – "офіс" нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей.

Загалом в операції було використано 117 дронів. І відповідна кількість операторів дронів працювала. Уражено 34 відсотки стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Діяли наші люди на території різних російських регіонів – у трьох часових поясах. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели, зараз вони в безпеці – ті, хто нам допомагав.

Дійсно приємно, коли речі, які санкціонував ще рік і 6 місяців тому, працюють і забирають у росіян більше 40 одиниць стратегічної авіації. Продовжимо цю роботу".

Передісторія:

  • У Росії вдень 1 червня відбулась серія ударів по російській авіації щонайменше на чотирьох аеродромах. За інформацією джерел "Української правди", йдеться про спецоперацію СБУ, в результаті якої були уражені близько 40 літаків, зокрема стратегічні бомбардувальники.
  • Співрозмовник УП в СБУ також розповів, що спецоперацію "Павутина" готували понад півтора року. У її межах спецслужба спочатку переправила до Росії FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки, в яких заховали дрони.
  • Міністерство оборони Росії підтвердило атаку з використанням FPV-дронів на військові аеродроми в п’яти регіонах – у відомстві звинуватили в атаці "київський режим".
  • За даними видання Axios, Сполучені Штати не були поінформовані про воєнну операцію України зі знищення десятків російських літаків.
  • СБУ оцінює вартість ураженої 1 червня стратегічної авіації ворога на аеродромах РФ у 7 мільярдів доларів США. За даними спецслужби, внаслідок операції уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ.

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