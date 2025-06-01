Зеленський про операцію СБУ: Використано 117 дронів, "офіс" був біля управління ФСБ

Президент Володимир Зеленський назвав операцію СБУ зі знищення понад 40 літаків стратегічної авіації на аеродромах РФ блискучим результатом, який увійде до підручників історії.

Джерело: Зеленський у Telegram та у вечірньому зверненні

Деталі: Зеленський повідомив, що заслухав доповідь голови СБУ Василя Малюка щодо цієї операції. Він назвав операцію самостійним результатом України, що готувався понад 1,5 роки.

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Пряма мова: "Абсолютно блискучий результат. Самостійний результат України. Рік, шість місяців і дев’ять днів від початку планування до ефективної реалізації. Найбільш далекобійна наша операція. Наших людей, які готували операцію, вчасно вивели з російської території".

Зеленський і Малюк, фото ОП

Деталі: Президент зазначив, що подякував Малюку за цей успіх України, а також доручив Службі безпеки України поінформувати суспільство про деталі та результати операції, які можуть бути оприлюднені.

"Звісно, не все можемо зараз розказати, але це українські дії, які точно будуть у підручниках історії", – додав президент.

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Оновлено: У вечірньому зверненні Зеленський повідомив, що загалом в операції СБУ було використано 117 дронів, а "офіс" операції на території РФ розташовувався поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з областей.

Пряма мова: "Найцікавіше – і вже зараз це можна говорити публічно – "офіс" нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей.

Загалом в операції було використано 117 дронів. І відповідна кількість операторів дронів працювала. Уражено 34 відсотки стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Діяли наші люди на території різних російських регіонів – у трьох часових поясах. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели, зараз вони в безпеці – ті, хто нам допомагав.

Дійсно приємно, коли речі, які санкціонував ще рік і 6 місяців тому, працюють і забирають у росіян більше 40 одиниць стратегічної авіації. Продовжимо цю роботу".

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