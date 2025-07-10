Партнерство гуманітарних організацій та бізнесу: як залучити приватний сектор до відновлення України

За даними НБУ, у 2024 році міжнародні компанії інвестували в Україну майже 3,3 мільярда доларів — більше, ніж у деякі довоєнні роки. За оцінками Світового банку, після трьох років війни на відновлення країни протягом наступного десятиліття знадобляться сотні мільярдів доларів. Багато хто сподівається на допомогу іноземних інвесторів, щоб заповнити значну прогалину у фінансуванні. Використання гуманітарного сектору може стати додатковим та ефективний способом залучити інвесторів і збільшити потік фінансової підтримки в Україну.

Корпоративні інвестиції в гуманітарну допомогу

Благодійники та бізнес часто підтримують громадянське суспільство. Однак модель великих міжнародних компаній, які інвестують у гуманітарну допомогу, менш відома, хоча такі приклади непоодинокі. На перший погляд, що бізнес-інтереси мають до безповоротної гуманітарної допомоги? Насправді вони можуть йти пліч-о-пліч.

Пропрацювавши кілька років у гуманітарному секторі, я на власному досвіді можу сказати, що гуманітарна організація може слугувати сполучною ланкою між громадами в кризових ситуаціях та міжнародними компаніями. Зокрема, це демонструє співпраця CORE з південнокорейським конгломератом Global Sae-A Group та їхньою будівельною дочірньою компанією Ssangyong E&C. Ця диверсифікована група працює в різних галузях промисловості по всьому світу, від виробництва одягу до будівництва та виготовлення паперу і пакування.

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CORE вже має досвід успішно реалізованих проєктів з цією компанією в інших країнах. За підтримки Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Світового банку Global Sae-A Group інвестувала у вільну торгівлю та індустріальний парк на Гаїті, де місцеве населення досі бореться з наслідками руйнівного землетрусу 2010 року, і таким чином створила понад 10 000 робочих місць.

В Україні ми розробили спільну стратегію роботи. Global Sae-A Group виділила $6 млн на гуманітарний напрям та проєкти раннього відновлення. Ми координували роботу з місцевою владою та іншими гуманітарними організаціями, щоб допомогти громадам подолати складні часи та розпочати відновлення в пріоритетних регіонах: Київська, Харківська, Херсонська та Миколаївська області.

За підтримки Global Sae-A Group ми відновили системи опалення в колективних центрах, реконструювали критично важливу інфраструктуру, відновили доступ до чистої води для більш ніж 12 000 осіб, забезпечили безпечне житло для 85 700 осіб, відремонтували притулки для 62 000+ осіб та доставили майже 10 000 продуктових та гігієнічних наборів сім'ям, які опинилися на лінії фронту. Разом ми втілювали проєкти з ремонту в соціальних закладах. Наприклад, зараз ми реконструюємо реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю в Бучі. Після завершення робіт заклад зможе надавати допомогу приблизно 600 дітям щомісяця.

Переваги для українських громад

Разом з наданням та отриманням прямої допомоги, існує кілька способів, як гуманітарні організації, місцевий бізнес та громади можуть отримати вигоду від іноземних інвестицій.

У своїй роботі в CORE ми керуємось підходом, орієнтованим на громаду. Коли ми розпочинаємо реалізацію будь-якого проєкту, допомога, яку ми надаємо, має охоплювати якомога більше людей, бути доречною і мати довготривалий позитивний ефект. Інтеграція бізнес-ресурсів у таку допомогу дозволяє гуманітарним організаціям розширюватися, реалізовувати масштабніші проєкти та допомагати більшій кількості людей.

І тут ми переходимо до позитивного впливу, який отримує громада та її жителі. Ідея такої допомоги полягає в тому, щоб підтримати основні потреби людей, аби вони могли далі самостійно відновлювати власні ресурси, свою громаду, та в подальшому розвивати її. З допомогою ресурсів бізнес-партнерів ми покриваємо базові потреби людей, повертаємо їм комфорт та безпеку і підтримуємо місцеві соціальні проєкти. Коли жителі постраждалих від війни громад отримують підтримку в цих питаннях, у них зʼявляються сили та мотивація покращити своє життя і робити оточуючий їх світ комфортним.

Ще один важливий фактор — це те, як фінансування інвесторів підтримує місцеву економіку. Місцеві підрядники отримують роботу, а інвестори — більш конкретні перспективи. Наші проєкти з реконструкції реалізуються через прозорі тендери з українськими субпідрядниками. Це означає, що вітчизняні компанії отримують кошти на оплату праці робітників, закупівлю матеріалів та утримання на плаву у воєнний час. Кожен проєкт є маленьким економічним двигуном.

Чому іноземному бізнесу вигідно інвестувати в допомогу Україні?

Приклад нашої співпраці з Global Sae-A Group у реалзізації проєктів гуманітарної допомоги, підштовхнув наших іноземні партнерів вивчати український ринок. Вони бачили ландшафт закупівель і розуміли операційні процеси для просування потенційних партнерств, участі в проєктах і можливостей для розвитку бізнесу. Замість того, щоб чекати закінчення війни, щоб почати співпрацювати з Україною, вони зробили партнерство стратегічною точкою входу для розширення свого бізнес-портфеля.

Наша модель співпраці бізнесу і гуманітарної організації допомогла подолати один з найбільших бар'єрів для іноземних інвесторів — довіру. Завдяки CORE, Global Sae-A Group створила портфель гуманітарних та інфраструктурних проєктів і продемонструвала свою готовність співпрацювати з громадами та місцевими інституціями. Одним із результатів нашої співпраці стало підписання меморандуму про взаєморозуміння між CORE, Global Sae-A Group та міським головою Бучі на Конференції з відновлення України в Берліні у 2024 році. Ця угода започаткувала відновлення реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю, який буде надаватиме допомогу близько 500 дітей.

Ця співпраця допомогла іноземному партнеру вивчити особливості роботи в Україні і зараз південно-корейська компанія готується до відкриття свого представництва для бізнес інвестицій в нашій країні. Це є яскравим свідченням того, що Україна була привабливою для інвесторів до війни, залишається такою і стане ще привабливішою після неї. Багато компаній вже роблять свій внесок у відновлення, налагоджують місцеві зв'язки та займають свої ніші в економічному секторі.

Звичайно, на цьому шляху завжди будуть виникати труднощі. Проблеми з довгостроковим плануванням у зоні бойових дій, включаючи ризики, пов'язані з поставками, зобов'язаннями підрядників та безпекою, які впливають на будь-які операції та планування. Очевидно, що гуманітарні організації можуть і повинні відігравати більшу роль у формуванні екосистеми відновлення України. Ми можемо допомогти компаніям зорієнтуватися в реаліях країни, гарантуючи при цьому, що громади отримають змістовну, етичну та своєчасну підтримку.

Війна не може тривати вічно. І коли вона закінчиться, в Україні розпочнеться період інтенсивної відбудови та відродження — і тоді країні знадобляться партнери, готові стати пліч-о-пліч і вести її до повного відновлення. І якщо ви представляєте бізнес, який хоче допомогти, але не знає як, спробуйте почати з гуманітарного партнерства. Працюючи в Україні зараз, а не чекаючи, ви можете зарекомендувати себе як надійний партнер, якому довіряють, закріпити свою присутність і відкрити можливості для майбутнього розвитку бізнесу. А гуманітарні організації, такі як CORE, можуть стати вашим партнером у розумінні місцевого середовища, побудові міцних стосунків з громадами та здобутті цінного досвіду.

Ліана Хоровицька

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