Росія втрачає геополітичну суб'єктність набагато швидше, ніж ми втрачаємо території

У липні в Шотландії відбулася подія, яка залишилася поза фокусом багатьох українських дискусій, але має пряме значення для нас.

ЄС і США уклали масштабну енергетичну угоду, яка:

гарантує постачання до 55 млрд кубометрів американського СПГ у Європу щороку до 2027 року;

передбачає зростання експорту американської нафти до ЄС на 30% вже з цього року;

запускає спільний інвестиційний фонд для розвитку цивільної атомної енергетики за участі європейських приватних інвесторів.

Це не просто "газові контракти".

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Це переформатування енергетичної осі планети:

Європа переходить на "енергетичний долар"

Газ і нафта більше не інструмент російського шантажу. США стали головним постачальником для ЄС. Це означає не просто нові маршрути — це нова логіка довіри та взаємозалежності.

Росія — за бортом

Навіть якщо війна закінчиться — повернення до моделі "дешевий російський газ" практично неможливе. Центральна й Східна Європа остаточно втратили довіру до Москви. І навіть Західна Європа більше не хоче бути заручником політичної погоди в Кремлі.

Китай відчуває тиск

Пекін бачить, що його союзник втрачає позиції. Одночасно ЄС зменшує відкритість до китайських інвестицій у ВДЕ та ядерку. США, своєю чергою, заходять у перемовини з КНР із дедалі сильніших позицій.

Це вже не просто економіка — це нова геополітична архітектура.

РФ втрачає важіль впливу на Європу.

Китай стикається з дедалі вужчим коридором маневру.

США закріплюють стратегічне домінування.

Ми часто говоримо про втрату територій. Але Росія паралельно — і швидше — втрачає ключове: геополітичну субʼєктність.

І це вікно можливостей для нас.

Андрій Коболєв

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