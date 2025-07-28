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Андрій Коболєв
ексголова правління НАК "Нафтогаз України"

Росія втрачає геополітичну суб'єктність набагато швидше, ніж ми втрачаємо території

Понеділок, 28 липня 2025, 21:35

У липні в Шотландії відбулася подія, яка залишилася поза фокусом багатьох українських дискусій, але має пряме значення для нас.

ЄС і США уклали масштабну енергетичну угоду, яка:

  • гарантує постачання до 55 млрд кубометрів американського СПГ у Європу щороку до 2027 року;
  • передбачає зростання експорту американської нафти до ЄС на 30% вже з цього року;
  • запускає спільний інвестиційний фонд для розвитку цивільної атомної енергетики за участі європейських приватних інвесторів.

Це не просто "газові контракти".

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Це переформатування енергетичної осі планети:

  1. Європа переходить на "енергетичний долар"

Газ і нафта більше не інструмент російського шантажу. США стали головним постачальником для ЄС. Це означає не просто нові маршрути — це нова логіка довіри та взаємозалежності.

  1. Росія — за бортом

Навіть якщо війна закінчиться — повернення до моделі "дешевий російський газ" практично неможливе. Центральна й Східна Європа остаточно втратили довіру до Москви. І навіть Західна Європа більше не хоче бути заручником політичної погоди в Кремлі.

  1. Китай відчуває тиск

Пекін бачить, що його союзник втрачає позиції. Одночасно ЄС зменшує відкритість до китайських інвестицій у ВДЕ та ядерку. США, своєю чергою, заходять у перемовини з КНР із дедалі сильніших позицій.

Це вже не просто економіка — це нова геополітична архітектура.

  • РФ втрачає важіль впливу на Європу.
  • Китай стикається з дедалі вужчим коридором маневру.
  • США закріплюють стратегічне домінування.

Ми часто говоримо про втрату територій. Але Росія паралельно — і швидше — втрачає ключове: геополітичну субʼєктність.

І це вікно можливостей для нас.

Андрій Коболєв

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.
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Росія втрачає геополітичну суб'єктність набагато швидше, ніж ми втрачаємо території

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ексголова правління НАК "Нафтогаз України"

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