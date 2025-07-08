Єрмак, Зеленський і зобов'язання Америки перед Україною

Президент України Володимир Зеленський залишається досить популярним у Сполучених Штатах, хоча рівень його підтримки різко знизився порівняно з надзвичайно високим, який він мав ще два роки тому.

Тут, по той бік Атлантики – у США – що більше здається, що скептицизм щодо Зеленського значною мірою випливає з росту невдоволення та сумнівів щодо впливового керівника Офісу Президента – Андрія Єрмака. Хоча Єрмак ще не дуже відомий у Сполучених Штатах, для тих, хто добре знає масштаб його влади й тактику, ризики для репутації зростають – як для самого Зеленського, так і для України в цілому.

Нещодавно американське видання Politico опублікувало різку критичну статтю про Єрмака під назвою "З Вашингтона досить Андрія Єрмака". Не менш різкою був і підзаголовок статті: "Головний помічник президента України затримує реалізацію планів Києва щодо співпраці з американськими урядовцями".

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Така заява від Politico майже здається неймовірною для тих із нас, хто працює на найвищих щаблях американських медіа й політики.

Чому?

Ну, тому що Politico як платформа в цілому дуже позитивно висвітлює діяльність Зеленського. Насправді, Politico, яким володіє німецька компанія, майже завжди є надзвичайно надійним інструментом зв'язків з громадськістю американської правлячої еліти, тобто підтримує корпоративні інтереси, а також нібито мудру зовнішню політику Вашингтона.

У цьому сенсі Politico неухильно просуває все більшу залученість США у війні в Україні. Для виборців у Штатах, які поділяють принципи політики "Америка перш за все", що її представляють президент Трамп і віцепрезидент Венс, є дивовижним сам факт того, що навіть упереджене медіа, таке як Politico, раптом так відкрито виступило проти Єрмака, якого у США часто вважають фактичним "співпрезидентом" Зеленського.

Найбільш проблематичним питанням щодо Єрмака є постійні, обґрунтовані твердження про системну корупцію, яка, здається, завжди оточує цього впливового політика Києва. Наприклад, коли українські правоохоронні органи розслідували корупційні дії віцепрем’єра Олексія Чернишова, то вони мали достовірні докази того, що він "завдав державі збитків на понад 1 мільярд гривень через схему заниження вартості землі". НАБУ навіть рекомендувало усунути Чернишова з ключової урядової посади та вимагало від нього внести велику заставу на час слідства. Однак Єрмак відмовився звільнити цього скандального чиновника, який продовжує працювати під тінню підозри.

В американців подібні заголовки викликають обурення. Попри те, що Сполучені Штати мають найбагатшу й найбільшу економіку у світі, державний борг там досяг рівня справжньої кризи.

Наразі більшість громадян Америки з робітничого класу регулярно повідомляють про великі труднощі з оплатою своїх особистих рахунків. Відтак, ідея надсилати величезні суми коштів і техніки через океан до України не знаходить широкої підтримки серед звичайних американців – особливо якщо отримувачів такої допомоги підозрюють у корупції.

Окрім постійних звинувачень у корупції, саме Єрмак став вирішальним чинником у звільненні героїчного генерала, який очолював оборону України з 2022 по 2024 рік, – генерала Валерія Залужного. Єрмак відсторонив людину, яка користувалася надзвичайною повагою і яку настільки впевнено вважали не пов’язаною з корупцією, що генерал Залужний мав неймовірний рівень підтримки у 92% згідно з масштабним опитуванням громадян України. Відтак, на тлі численних підозр навколо Єрмака, не дивно, що Залужний упевнено випереджає Зеленського у потенційній президентській гонці (згідно з даними опитування, проведеного на початку цього року).

Тож як Америка може довіряти уряду, який звільняє Залужного, але залишає Чернишова?

Повертаючись до США, ставлення американців до Зеленського в основному розділилася за партійними лініями. Демократи підтримують майже необмежене надання допомоги Зеленському, тоді як виборці-республіканці дотримуються обережнішої політики та закликають Вашингтон зосередитися на внутрішніх проблемах США.

Однак у випадку з Єрмаком обидві сторони фактично сходяться в тому, що вважають його "надокучливим для обох партій" – фігурою, яка майже магічно об’єднує американців, які зазвичай сперечаються між собою. У дивному сенсі, я думаю, ми, американці, повинні подякувати Андрію за те, що він забезпечив нам необхідні моменти єдності! Бо маємо винятковий випадок двопартійної згоди: нашу глибоку недовіру і неприязнь до цього корумпованого персонажа – Єрмака.

Але якщо залишити жарти осторонь, то питання оборони України є надзвичайно серйозним і вимагає підходу, який здатен заручитися довірою всіх американців незалежно від партійної приналежності.

Це питання набуває ще більшої гостроти на тлі посилення атак як з боку Росії, так і з боку України протягом останніх тижнів. Саме тому, як ніколи раніше, добропорядні громадяни України заслуговують на таких лідерів, які зможуть забезпечити повноцінну підтримку з боку Сполучених Штатів – як у вигляді зброї, так і фінансів – і водночас активно шукатимуть дієве рішення миру, на який погодяться як Москва, так і Київ.

З американського погляду очевидно: Сполучені Штати можуть залишатися найважливішим і найнадійнішим союзником України лише за тієї умови, що уряд у Києві буде гідним довіри, прозорим і переконливим. Жертви українського народу надихнули весь світ, а звичайні українці щодня ризикують життям у справді героїчній боротьбі за свою країну.

Внесок Америки також є вагомим, особливо у фінансовій сфері та в обміні розвідданими. Мужні українці, озброєні американською зброєю і підкріплені безпрецедентними розвідувальними та технологічними можливостями США, зуміли дати відсіч значно більшій армії та державі. Щоб це партнерство продовжувалося, системна корупція просто не може тривати, а такі ненадійні маніпулятори за лаштунками, як Андрій Єрмак, не повинні залишатися на вершинах української влади.

Стів Кортес – президент Ліги американських працівників і головний політичний радник організації Catholic Vote.

Був старшим радником Дональда Трампа (2016, 2020) та Джей Ді Венса (2022), політичний коментатор на Fox News і CNN.

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