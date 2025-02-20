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Війна 2025

Соцопитування: Зеленський посів би друге місце на виборах за участі Залужного та Буданова

Українська правдаЧетвер, 20 лютого 2025, 14:55
Соцопитування: Зеленський посів би друге місце на виборах за участі Залужного та Буданова
Фото з Facebook Володимира Зеленського

Якби у лютому 2025 року відбулися вибори президента України, то їх би виграв колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Британії Валерій Залужний, чинний президент Володимир Зеленський посів би друге місце, а п'ятий президент Петро Порошенко був би третім.

Джерело: матеріал "Української правди" "Стримана методичка для Трампа. Що насправді каже соціологія про підтримку Зеленського", в якому наводяться результати опитування соціологічного центру "Социс" та соціологічної компанії Gradus Research

Дослівно: "У лютому, за умови балотування таких людей, як Валерій Залужний, Кирило Буданов і багато інших нових імен із електоральної ніші військових, президент Зеленський впевнено тримає друге місце".

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Деталі: За даними "Соцису", станом на лютий 2025 року рейтинг чинного президента становить приблизно 16%. Серед виборців, які вже визначилися з кандидатом і планують голосувати, цей показник зростає до 22%.

 
Фото: УП

Якщо подивитися на зміни в президентських рейтингах, можна помітити, що підтримка Зеленського поступово знижується, проте, такий рівень підтримки не можна назвати "низьким", це плавне зменшення, яке поки що не опускався нижче 15% серед виборців у першому турі.

Соціологічна компанія Gradus Research після резонансних заяв Дональда Трампа про низький рейтинг Зеленського провела експрес-опитування серед 1000 респондентів. За його результатами, чинний президент має підтримку на рівні 23% і посідає перше місце серед опонентів.

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Фото: УП

Передісторія:

  • Американський президент Дональд Трамп 19 лютого заявив, що йому "неприємно це говорити, але рейтинг підтримки українського лідера Володимира Зеленського опустився до 4%".
  • В свою чергу, Зеленський відреагував на заяву Трампа та сказав, що американський президент попав під вплив російської дезінформації і що поки провести вибори неможливо.
  • Згодом стало відомо, що Трамп назвав українського президента "диктатором", звинувативши у відмові від проведення виборів у країні.

Читайте також: Стримана методичка для Трампа. Що насправді каже соціологія про підтримку Зеленського.

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