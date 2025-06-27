НАБУ і САП просять, крім застави, відсторонити Чернишова від посади
НАБУ і САП звернулись із клопотанням до Вищого антикорупційного суду про застосування до чинного віцепрем’єр-міністра запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн грн, а також про відсторонення його від посади.
Джерело: пресслужба НАБУ
Дослівно: "НАБУ і САП скерували до Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування до чинного Віцепрем’єр-міністра України, який раніше обіймав посаду Міністра розвитку громад та територій України, запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн грн. НАБУ і САП також звернулися до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про відсторонення чинного Віцепрем’єр-міністра України від посади".
Деталі: Мова йде про віцепрем’єр-міністр національної єдності Олексія Чернишова, якому інкримінують зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди.
Окрім цього, САП також вимагає покладення на фігуранта таких обов’язків: прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками; носити електронний засіб контролю.
У ВАКС офіційно повідомили, що засідання суду перенесли на 27 червня. "Повідомляємо, що розгляд клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо застосування запобіжного заходу стосовно віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності відбудеться 27 червня 2025 року о 09:00. Судове засідання проходитиме за адресою: проспект Берестейський, 41, зал судових засідань № 5", – йдеться в повідомленні.
Знати більше: Коло президента. Нові подробиці корупційної справи, в якій фігурує віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що Вищий антикорупційний суд 25 червня обиратиме запобіжний захід віцепрем’єру-міністру національної єдності Олексію Чернишову, якому інкримінують зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди. За даними "Укрінформу", САП проситиме суд призначити заставу.
- 13 червня НАБУ і САП заявили про викриття корупційної оборудки в будівельній сфері за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків. Антикорупційні органи повідомили про підозру 5 фігурантам, серед яких двоє осіб, пов’язаних із Чернишовим, – колишній державний секретар Мінрегіону Василь Володін та колишній радник міністра Максим Горбатюк. За інформацією УП у правоохоронних та політичних колах, близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки.
- Чернишов минулого тижня перебував за кордоном, у пресслужбі заявили, що у нього "планове відрядження в країнах Європейського Союзу". 21 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Чернишов перебуває у закордонному відрядженні, після завершення якого він має повернутися.
- 21 червня нардеп Ярослав Железняк повідомив, що 19 червня НАБУ і САП надіслали секретаріату Кабміну запрошення Чернишову явитися для вручення підозри 23 червня. Це підтвердило і джерело УП.
- За даними джерел УП, родина Чернишова днями виїхала з України.
- 22 червня віцепрем’єр повідомив, що повернувся в Україну з відрядження й 23 червня повертається до роботи в Кабміні. 23 червня він прийшов у НАБУ, де йому оголосили підозру.