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НАБУ і САП просять, крім застави, відсторонити Чернишова від посади

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 27 червня 2025, 09:02
НАБУ і САП просять, крім застави, відсторонити Чернишова від посади
Віцепрем’єр – міністр національної єдності Олексій Чернишов на засіданні суду. Фото: УП

НАБУ і САП звернулись із клопотанням до Вищого антикорупційного суду про застосування до чинного віцепрем’єр-міністра запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн грн, а також про відсторонення його від посади.

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "НАБУ і САП скерували до Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування до чинного Віцепрем’єр-міністра України, який раніше обіймав посаду Міністра розвитку громад та територій України, запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн грн. НАБУ і САП також звернулися до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про відсторонення чинного Віцепрем’єр-міністра України від посади".

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Деталі: Мова йде про віцепрем’єр-міністр національної єдності Олексія Чернишова, якому інкримінують зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди.

Окрім цього, САП також вимагає покладення на фігуранта таких обов’язків: прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками; носити електронний засіб контролю.

У ВАКС офіційно повідомили, що засідання суду перенесли на 27 червня. "Повідомляємо, що розгляд клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо застосування запобіжного заходу стосовно віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності відбудеться 27 червня 2025 року о 09:00. Судове засідання проходитиме за адресою: проспект Берестейський, 41, зал судових засідань № 5", – йдеться в повідомленні.

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Передісторія:

Чернишов Олексійсуд
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