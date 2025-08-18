Україна має витримати тиск і довести Трампу, що Київ не слабший за Москву

Що буде далі?

У понеділок, 18 серпня, запланована окрема зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, у Вашингтоні. До переговорів також долучаться європейські лідери.

Свою присутність вже підтвердили: Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александер Стубб.

Спочатку, орієнтовно о 10:00 ранку за Вашингтоном (15:00 за Києвом) президент Зеленський проведе переговори з європейськими лідерами, а вже потім – зустрінеться із Дональдом Трампом. Делегації прибудуть до Білого Дому о 12:00 (19:00 за Києвом) Початок зустрічі з американським президентом заплановано на 13:00 (20:00 за Києвом). Після цього о 15:00 (22:00 за Києвом) почнуться спільні перемовини Трампа, Зеленського та європейських партнерів. Перед кожною зустріччю відбудеться протокольне фото.

Формат короткої пресконференції із Зеленським перед самою зустріччю, як це було востаннє, наразі не передбачений. Очікується також, що віце президент США Джей Ді Венс долучиться до перемовин з українською делегацією. Про це повідомляють представники адміністрації Трампа.

А вже у п’ятницю, 22 серпня, Білий дім сподівається провести тристоронній саміт за участю Зеленського та Путіна. Про цю ідею, за словами американських ЗМІ, Трамп повідомив українського президента та європейських партнерів після переговорів на Алясці. Путін публічно не підтвердив готовність брати участь у такій зустрічі.

Чого варто очікувати українцям?

Наступний тиждень буде черговим випробуванням на міцність для українців. На них чинитиметься серйозний тиск – як публічно, критичними заявами, так і персонально, лестощами та вмовляннями. Усе це в надії переконати Київ погодитись на умови Кремля.

Вже зараз лунають заяви, що нібито "поступки Росії врятують життя". Але реальність на окупованих територіях доводить протилежне: відсутність базових прав – на мову, віру, національність і самобутність. Людей під окупацією катують, ґвалтують, а дітей масово викрадають і депортують у РФ.

Пропаганда поширюватиме звичні наративи: "краще поганий мир, ніж хороша війна", "краще жахливий кінець, ніж жах без кінця". Тут реба пам’ятти, що історично поступки Кремлю ніколи не приносили миру – лише нові хвилі насильства та репресій. Угода без жодного тиску на Путіна – це вже проторений шлях до геноциду.

Чого очікувати Європейським лідерам?

Європейські країни також можуть стати об’єктом тиску. Кремль і Вашингтон можуть спекулювати на внутрішніх проблемах ЄС, граючи на "втомі від війни".

Напередодні зустрічі на Алясці Дональд Трамп озвучив один із таких наративів: "Вони (європейці – ред.) відчувають "передоз", спробами врегулювати ситуацію в Україні. Це не гарний вислів. Але, хлопче, який же він влучний? Вони втомилися. Вони хочуть знову витрачати гроші у своїх країнах. Вони дійсно вже хочуть врегулювати це".

Чого очікувати від Дональда Трампа?

Наразі, так виглядає, що фраза президента США, сказана у п’ятницю – "немає угоди, доки її не укладено" – насправді означає, що угоди не буде, доки Україна не погодиться на те, про що Трамп вже домовився з Путіним на Алясці.

Переддень зустрічі із Зеленським, у неділю 17 серпня, Трамп поширив у Truth Social допис із закликом: "Україна має бути готова втратити частину території на користь Росії, інакше що довше триватиме війна – то більше земель вона втратить".

Раніше, під час прес-підходу на Алясці Путін заявив, що вони із Трампом дійшли певних домовленостей. У той же вечер американський президент підтвердив у інтерв’ю для Fox News із Шоном Генніті, що вони "багато про що домовились", і додав "Я думаю, що ми досить близькі до угоди. Тепер Україна має на це погодитись". А на питання, що Трамп порадив би Зеленському зараз, той сказав "Уклади угоду. Ви повинні укласти угоду" і додав, що Росія мовляв "це дуже потужна сила, а вони (українці) – ні".

Втім, варто пам’ятати: Трамп відомий своєю тактикою "push and pull". Після різкого тиску він часто переходить до похвали та публічної підтримки. Також, йому не властиво підтримувати слабку сторону, або ту що програє. Українській дипломатії важливо в ці дні витримати тиск та переконати його, що саме Україна є "потужною силою", а Росія обов’язково програє цю війну. Зрештою, попри заяви про могтуність Кремля, росіяни ведуть цю війну вже 12 років, і так і не наблизилися до перемогти.

Називати речі своїми іменами

Наразі, прихильники Трампа називають зустріч на Алясці "проривом" з результатом "10 із 10". Але варто тверезо оцінювати ситуацію: жодна із двох заздалегідь заявлених Трампом цілей – тристоронні переговори та негайне припинення вогню – наразі не була досягнута.

Чи вдалося досягти цілей Путіну? Він повернувся до США вперше за 10 років. До того, у 2015 він приїхав до Нью-Йорка в рамках Генасамблеї ООН. Тоді Путін зустрівся з президентом Обамою. Нині ж його зустрічали червоною доріжкою, він говорив першим за американського президента і довше за нього. Путін уник запитань журналістів та їхав не в окремому кортежі а разом із очільником Білого дому. Тим часом Дональд Трамп не шкодував компліментів для російського диктатора.

І якщо увесь демократичний світ дивився на це із жахом, то світ російського споживача отримав чергову дозу пропаганди. В російських ЗМІ ці кадри стали доказом "величі Кремля" та використані для мобілізації суспільства на подальшу війну. Цей ефект триватиме ще довго – і в Росії, і в країнах, де Москва має вплив: Білорусі, Китаї, Північній Кореї, в Ірані та деяких країнах Африки.

Висновок

Тож наступний тиждень стане черговим тестом і для України, і для Заходу. Кремль і надалі намагатиметься нав’язати наратив "мир через поступки". Але для українців це означає не мир, а нову хвилю насильства та геноциду. Нині, українцям важливо показати, що Київ не слабший за Москву, а підтримка Україну в інтересах США.

Катерина Лісунова

