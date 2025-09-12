Вбивство Ірини Заруцької: виклик для США та іспит для України

Нещодавно у Сполучених Штатах жорстоко вбили громадянку України Ірину Заруцьку. Кадри цього злочину облетіли інтернет і приголомшили світ. Дивитися відео до кінця здатна далеко не кожна людина. Трагедія викликала широкий резонанс у США, зокрема загострила дискусії про кримінальну політику держави.

Американський парадокс

Насильницька злочинність, як правило, корелюється з рівнем економічного розвитку та цивілізованістю країни. Втім США – разючий виняток. У першій десятці країн з найвищим рівнем вбивств США єдина економічно розвинена та правова держава. Згідно зі списком країн за рівнем умисних убивств перша десятка у 2025 році виглядає так – Ямайка, Еквадор, Гаїті, Гондурас, Мексика, Коста-Рика, Пуерто-Ріко, Бермуди, Монголія, США .

Існує багато причин і факторів, які обумовлюють таку ситуацію не лише з вбивствами, а й іншими насильницькими злочинами в США. Країна має свою специфіку і об’єктивні виклики для правоохоронців. Втім кримінальна політика також відіграє велику в тому роль. З одного боку США сповідують, порівняно з іншими цивілізованими країнами, репресивну кримінальну політику. Вже багато років США посідають перше місце в світі за кількістю ув’язнених – майже 2 млн.

Якщо ж рахувати коефіцієнт для більш коректного порівняння, то США посідає 5 місце за кількістю ув’язнених на 100 тисяч населення після Сальвадора, Куби, Руанди і Туркменістана.

З іншого боку – зараз у США навпаки дискутується питання надмірної м’якості і лояльності кримінальної політики, яка загалом не є такою. Це доволі показова дискусія. Будь-яке суспільство вважає, що злочини проти життя і здоров’я повинні жорстко каратись. Так працює інстинкт самозбереження та страх за своє життя і життя близьких. Саме тому закони, які посилюють відповідальність, зазвичай підтримуються суспільством. До того ж це класичне "просте рішення" складної проблеми, яке дуже добре "продають" політики громадянам ледь не в усіх країнах світу.

Втім, якби проблема злочинності вирішувалась тільки збільшенням покарання та репресивністю кримінальної юстиції, то вже б ми точно мали приклади держав, де такими методами подолали злочинність.

Коли злочин стає резонансом

Щодня по всьому світу вчиняються жахливі тяжкі злочини, аж раптом якийсь один з тисяч подібних злочинів стає резонансним. Великою мірою це пов’язано з особою жертви, соціальними та культурними рамками суспільства, моментом вчинення злочину. Приміром, вбивство літньої жінки чи чоловіка має менше шансів стати резонансним, ніж вбивство дитини чи молодої людини.

Резонансне вбивство – це найчастіше історія з майже кінематографічним сюжетом і жертвою, яка втілює риси, що викликають найбільшу емпатію. Крім того, резонансними стають іноді злочини, які виходять за межі суспільної уяви про насильство. Тобто спосіб вчинення насильства геть аномальний або надміру жорстокий. Як от побиття студентів на Майдані. Іноді злочин стає "останньою краплею" і переповнює чашу суспільного терпіння з тих чи інших питань – у такому разі теж буде резонанс.

Резонансність злочину може дуже серйозно вплинути на життя суспільства, політику та навіть призвести до масових заворушень і революцій. Жертви таких злочинів нерідко стають символами боротьби та змін.

У США щодня вчиняються вбивства по всій державі, але вбивство Ірини Заруцької приголомшило багатомільйонну країну. Бо воно викликало масове почуття страху і безпорадності. Молода жінка, беззахисна, яка нічим не провокувала нападника. Злочин відбувся у громадському транспорті — місці, де щодня перебувають мільйони американців. Це вбивство поставило перед американською владою питання: чи достатньо робить держава для захисту своїх громадян?

Але проблема криється не в м’якості кримінальної політики. Проблема значно глибша. Американській владі крім швидких рішень доведеться все ж таки змінювати підходи до громадської безпеки. Втім, треба віддати належне, що у США не бояться експериментувати з методами і шляхами протидії злочинності. Тому, з великою ймовірністю з’являться новації.

Іспит для України

Для України кожне життя громадянина, обірване за кордоном, має значення — незалежно від того, чи набуває злочин резонансу. Наш Кримінальний кодекс (ст. 8) передбачає відповідальність для іноземців, які скоїли тяжкі злочини проти українців навіть за межами держави. Звісно, США не видадуть нам свого громадянина, проте між нашими країнами діє договір про правову допомогу у кримінальних справах. Це означає, що українська прокуратура має повне право вимагати інформації про хід розслідування та співпрацювати з американськими колегами.

Не менш важливою є роль дипломатів. Посольство України у США повинно підтримати родину Ірини — і морально, і практично. Адже українці в усьому світі мають відчувати: держава не залишить їх сам-на-сам із трагедією.

Ця історія — іспит не лише для американської системи безпеки, а й для України. Іспит на зрілість, відповідальність та справжню турботу про своїх громадян.

Ганна Маляр

Колонка – матеріал, який відображає винятково точку зору автора. Текст колонки не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, яка у ній піднімається. Редакція "Української правди" не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія. Точка зору редакції УП може не збігатися з точкою зору автора колонки.