Трамп удруге використав убивство 23-річної української біженки, аби покритикувати демократів

Іван Д'яконовСереда, 10 вересня 2025, 00:46
Скриншот

Президент США Дональд Трамп у зверненні до нації розповів про резонансне вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької у Шарлотті (Північна Кароліна) та розкритикував політику демократів, яку вважає причиною зростання злочинності.

Джерело: звернення Трампа 

Деталі: Трамп заявив, що американці "занадто довго були змушені миритися з містами, де демократи дозволяли жорстоким кровожерливим злочинцям полювати на невинних людей". За його словами, саме політика "зловити і відпустити" сприяла трагедії, яка сталася у пасажирському поїзді в Шарлотті, де загинула Заруцька.

Пряма мова Трампа: "Це була прекрасна молода дівчина, яка ніколи не мала проблем і мала чудове майбутнє в цій країні. А тепер вона мертва. Її вбив божевільний монстр, який після 14 попередніх арештів перебував на волі. Ми не можемо дозволити злочинцям і надалі поширювати смерть і руйнування по всій нашій країні. Ми повинні відповідати силою і рішучістю. Ми повинні бути жорстокими, як і вони. Це єдина річ, яку вони розуміють".

Деталі: Свою позицію також висловила генеральний прокурор США Пем Бонді. Вона назвала вбивство "жахливим наслідком провальної політики поблажливості до злочинців".

Пряма мова Бонді: "Ірина Заруцька була молодою жінкою, яка жила американською мрією. Її жахливе вбивство є прямим наслідком провальної політики поблажливості до злочинців, яка ставить злочинців вище за невинних людей.  

Я доручила своїм юристам порушити федеральну справу проти ДеКарлоса Брауна-молодшого, рецидивіста з історією насильницьких злочинів, за вбивство. Ми будемо домагатися максимального покарання ... і він ніколи більше не побачить світло дня як вільна людина".

Що передувало:

  • 8 вересня президент США відреагував на загибель біженки з України, зазначивши, що її "кров на руках демократів". За словами Трампа, тільки республіканці можуть забезпечити порядок та закликав голосувати за кандидатів-республіканців. 

Передісторія: 

  • Трагедія сталася ввечері 22 серпня на залізничній станції East/West Boulevard у районі Саут-Енд міста Шарлотт. За даними поліції, Ірина отримала численні ножові поранення і померла на місці.
  • Підозрюваного у вбивстві українки заарештували – ним виявився бездомний 34-річний Декарлос Браун-молодший. Його доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю, а згодом заарештували і висунули обвинувачення у вбивстві першого ступеня.
  • Згідно з судовими записами, Браун має тривале кримінальне минуле – з 2011 року його неодноразово затримували за крадіжки, розбій із використанням зброї та погрози.

ТрампСШАбіженцівбивство
