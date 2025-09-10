Трамп удруге використав убивство 23-річної української біженки, аби покритикувати демократів

Президент США Дональд Трамп у зверненні до нації розповів про резонансне вбивство 23-річної української біженки Ірини Заруцької у Шарлотті (Північна Кароліна) та розкритикував політику демократів, яку вважає причиною зростання злочинності.

Джерело: звернення Трампа

Деталі: Трамп заявив, що американці "занадто довго були змушені миритися з містами, де демократи дозволяли жорстоким кровожерливим злочинцям полювати на невинних людей". За його словами, саме політика "зловити і відпустити" сприяла трагедії, яка сталася у пасажирському поїзді в Шарлотті, де загинула Заруцька.

Пряма мова Трампа: "Це була прекрасна молода дівчина, яка ніколи не мала проблем і мала чудове майбутнє в цій країні. А тепер вона мертва. Її вбив божевільний монстр, який після 14 попередніх арештів перебував на волі. Ми не можемо дозволити злочинцям і надалі поширювати смерть і руйнування по всій нашій країні. Ми повинні відповідати силою і рішучістю. Ми повинні бути жорстокими, як і вони. Це єдина річ, яку вони розуміють".

Деталі: Свою позицію також висловила генеральний прокурор США Пем Бонді. Вона назвала вбивство "жахливим наслідком провальної політики поблажливості до злочинців".

Пряма мова Бонді: "Ірина Заруцька була молодою жінкою, яка жила американською мрією. Її жахливе вбивство є прямим наслідком провальної політики поблажливості до злочинців, яка ставить злочинців вище за невинних людей.

Я доручила своїм юристам порушити федеральну справу проти ДеКарлоса Брауна-молодшого, рецидивіста з історією насильницьких злочинів, за вбивство. Ми будемо домагатися максимального покарання ... і він ніколи більше не побачить світло дня як вільна людина".

Що передувало:

8 вересня президент США відреагував на загибель біженки з України, зазначивши, що її "кров на руках демократів". За словами Трампа, тільки республіканці можуть забезпечити порядок та закликав голосувати за кандидатів-республіканців.

Передісторія: