Man killed in Russian drone attack on civilian car in Dnipropetrovsk Oblast

STANISLAV POHORILOVWednesday, 20 August 2025, 13:58
Smoke after an explosion. Photo: Getty Images

A civilian was killed in Dnipropetrovsk Oblast on Wednesday 20 August after Russian forces hit his car with a first-person view drone.

Source: Serhii Lysak, Head of Dnipropetrovsk Oblast Military Administration, on Telegram

Quote: "The enemy hit a car with an FPV drone in the Mezhova hromada of the Synelnykove district." [A hromada is an administrative unit designating a village, several villages, or a town, and their adjacent territories – ed.]

Details: Lysak said that a 62-year-old man had been killed in the attack.

Dnipropetrovsk OblastdronesRusso-Ukrainian warcasualties
Dnipropetrovsk Oblast
