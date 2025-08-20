Man killed in Russian drone attack on civilian car in Dnipropetrovsk Oblast
Wednesday, 20 August 2025, 13:58
A civilian was killed in Dnipropetrovsk Oblast on Wednesday 20 August after Russian forces hit his car with a first-person view drone.
Source: Serhii Lysak, Head of Dnipropetrovsk Oblast Military Administration, on Telegram
Quote: "The enemy hit a car with an FPV drone in the Mezhova hromada of the Synelnykove district." [A hromada is an administrative unit designating a village, several villages, or a town, and their adjacent territories – ed.]
Advertisement:
Details: Lysak said that a 62-year-old man had been killed in the attack.
Support Ukrainska Pravda on Patreon!