Russians injure six-year-old in Kupiansk

KATERYNA TYSHCHENKOSunday, 7 September 2025, 23:27
Russians injure six-year-old in Kupiansk
Treatment provided to a child in Kupiansk. Photo: Kharkiv Oblast Prosecutor's Office

A six-year-old girl has been injured in a Russian mortar strike on the city of Kupiansk in Kharkiv Oblast on 7 September.

Source: Kharkiv Oblast Prosecutor's Office

Quote: "Russian armed forces conducted a mortar strike on the city of Kupiansk on 7 September at around 14:30. 

Residential buildings were damaged. 

A six-year-old girl has been injured. Medical personnel are providing the child with the necessary treatment."

