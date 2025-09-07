Russians injure six-year-old in Kupiansk
Sunday, 7 September 2025, 23:27
A six-year-old girl has been injured in a Russian mortar strike on the city of Kupiansk in Kharkiv Oblast on 7 September.
Source: Kharkiv Oblast Prosecutor's Office
Quote: "Russian armed forces conducted a mortar strike on the city of Kupiansk on 7 September at around 14:30.
Advertisement:
Residential buildings were damaged.
A six-year-old girl has been injured. Medical personnel are providing the child with the necessary treatment."
Support Ukrainska Pravda on Patreon!