Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МВД готовит изменения в закон: подчиняйся полиции – потом обжалуй

Понедельник, 26 сентября 2016, 10:10
МВД готовит изменения в закон: подчиняйся полиции – потом обжалуй

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков намерен инициировать законодательное закрепление Верховной Радой презумпции правоты полицейского.

Об этом он пишет в своем Facebook в понедельник.

"Императив презумпции правоты полицейского – должен стать социальной нормой! Сначала подчиняйся полицейскому – потом обжалуй", – заявил глава МВД.

"Это ограничение гражданских свобод? Нет! Это правило безопасности – через процедуру порядка лишь на очень короткое время отсрочивающее права гражданина на апелляцию действий полицейского", – утверждает Аваков.

"Это высокая ответственность и высокие права для полиции? Да! Но другого пути нет. Изменяющаяся, реформируемая полиция – должна и будет получать и больше прав и больше доверия общества. Другого пути построения эффективной правоохранительной системы нет. Нужно совершенствовать и полицейские силы, расширяя их уровень как компетентности, так и ответственности за обеспечения свобод каждого. Расширяя априори уровень доверия", – заявил министр.

По словам Авакова, в пакете законодательных инициатив по обеспечению безопасности, готовящемся к внесению в парламент, МВД будет предлагать парламентариям имплементировать эту норму в законодательном поле.

Ранее советник главы МВД Антон Геращенко после событий в Днипре, где в перестрелке погибли двое полицейских, также писал о необходимости ужесточения законодательства в части ответственности за неповиновение полиции:

"Эта трагедия должна стать поворотным моментом в отношении граждан и полиции. Недопустимо больше запанибратское и хамское отношение у сотрудникам полиции", – заявил Геращенко.

"Все их приказы – положить руки на торпеду, выйти из машины и повернуться спиной, вынуть руки из карманов и другие должны выполняться беспрекословно! А в случае невыполнения законных требований полицейского, к гражданину их не выполняющему должна быть немедленно применены все силы и средства предусмотренные законом о полиции", – считает он.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияМВДАваков
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
полиция
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
В Одесской области из-за отравления алкоголем 4 человека погибли, 7 в больнице
Последние новости
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
12:27
Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест
12:19
Обстрел ТЭС в Донецкой области, пожар на одной из прифронтовых ТЭЦ – сводка Минэнерго
12:11
Селекционер из Днепра вывел сорт фиалки, посвятивший погибшему поэту и воину Максиму Кривцову
12:05
Маск хочет 25% контроля над Tesla для лидерства в ИИ и робототехнике
11:58
обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа
11:42
НКЦБФР приостановила обращение акций "Укрречфлота"
11:28
12 млн украинцев не завершили курс вакцинации против COVID-19 – Минздрав
11:17
В "Укрэнерго" оценили возможность повторного блекаута в Украине
Все новости...
Реклама: