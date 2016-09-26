МВД готовит изменения в закон: подчиняйся полиции – потом обжалуй

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков намерен инициировать законодательное закрепление Верховной Радой презумпции правоты полицейского.

Об этом он пишет в своем Facebook в понедельник.

"Императив презумпции правоты полицейского – должен стать социальной нормой! Сначала подчиняйся полицейскому – потом обжалуй", – заявил глава МВД.

"Это ограничение гражданских свобод? Нет! Это правило безопасности – через процедуру порядка лишь на очень короткое время отсрочивающее права гражданина на апелляцию действий полицейского", – утверждает Аваков.

"Это высокая ответственность и высокие права для полиции? Да! Но другого пути нет. Изменяющаяся, реформируемая полиция – должна и будет получать и больше прав и больше доверия общества. Другого пути построения эффективной правоохранительной системы нет. Нужно совершенствовать и полицейские силы, расширяя их уровень как компетентности, так и ответственности за обеспечения свобод каждого. Расширяя априори уровень доверия", – заявил министр.

По словам Авакова, в пакете законодательных инициатив по обеспечению безопасности, готовящемся к внесению в парламент, МВД будет предлагать парламентариям имплементировать эту норму в законодательном поле.

Ранее советник главы МВД Антон Геращенко после событий в Днипре, где в перестрелке погибли двое полицейских, также писал о необходимости ужесточения законодательства в части ответственности за неповиновение полиции:

"Эта трагедия должна стать поворотным моментом в отношении граждан и полиции. Недопустимо больше запанибратское и хамское отношение у сотрудникам полиции", – заявил Геращенко.

"Все их приказы – положить руки на торпеду, выйти из машины и повернуться спиной, вынуть руки из карманов и другие должны выполняться беспрекословно! А в случае невыполнения законных требований полицейского, к гражданину их не выполняющему должна быть немедленно применены все силы и средства предусмотренные законом о полиции", – считает он.

Украинская правда