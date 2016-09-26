Бойовики не допустили спостерігачів ОБСЄ в Золоте

Луганські бойовики вчергове не допустили спостерігачів ОБСЄ для моніторингу ситуації в районі Первомайськ-Золоте.

Про це повідомляється на сторінці Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Facebook.

"ЛНР" відмовили СММ у доступі в район Первомайськ-Золоте. Без доступу СММ не може перевірити виконання сторонами мінських домовленостей. СММ готова і здатна здійснювати моніторинг", – сказано у повідомленні.

Також організація нагадала, що у неділю в район Золотого прибув заступник голови СММ Олександр Хуг, який планує у понеділок здійснити там патрулювання.

Як відомо, Золоте є однією з трьох точок (крім Петровського і Станиці Луганської), у якій сторони домовилися розвести війська і засоби на два кілометри. Минулого тижня під час брифінгу Хуг оприлюднив фото бетонної барикади бойовиків поблизу Золотого і заявив, що ця барикада повинна бути демонтована, а дорога за нею – розмінована.

Допуск сторонами спостерігачів СММ ОБСЄ до цих точок розведення сил є частиною цієї домовленості, у якій сказано, що сторони "забезпечують безпеку і надійний доступ спостерігачам СММ ОБСЄ, включаючи такий доступ до місць відведення сил і засобів".

Олег Шанковський, УП