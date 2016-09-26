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Боевики не допустили наблюдателей ОБСЕ в Золотое

Понедельник, 26 сентября 2016, 11:07
Боевики не допустили наблюдателей ОБСЕ в Золотое

Луганские боевики в очередной раз не допустили наблюдателей ОБСЕ для мониторинга ситуации в районе Первомайск-Золотое.

Об этом сообщается на странице Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Facebook.

"ЛНР" отказали СММ в доступе в район Первомайск-Золотое. Без доступа СММ не может проверить выполнение сторонами минских договоренностей. СММ готова и способна осуществлять мониторинг", – сказано в сообщении.

Также организация напомнила, что в воскресенье в район Золотого прибыл заместитель главы СММ Александр Хуг, который планирует в понедельник осуществить там патрулирование.

Как известно, Золотое является одной из трех точек (кроме Петровского и Станицы Луганской), в котором стороны договорились развести войска и средства на два километра. На прошлой неделе во время брифинга Хуг обнародовал фото бетонной баррикады боевиков вблизи Золотого и заявил, что эта баррикада должна быть демонтирована, а дорога за ней – разминирована.

Допуск сторонами наблюдателей СММ ОБСЕ в эти точки разведение сил является частью этой договоренности, в которой сказано, что стороны "обеспечивают безопасность и надежный доступ наблюдателям СММ ОБСЕ, включая такой доступ к местам отвода сил и средств".

Олег Шанковский, УП

Темы: АТООБСЕ
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