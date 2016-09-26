Бойовики 13 разів відкривали вогонь протягом дня

Бойовики протягом дня 13 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО на офіційній сторінці у Facebook.

"З опівночі і до 18.00 зафіксовано 13 випадків відкриття вогню по позиціям українських захисників", - сказано у повідомленні.

"Зокрема, на Маріупольському напрямку противник порушував "режим тиші" в районі Старогнатівки та Павлополя зі стрілецької зброї та гранатометів. Окрім того, окупанти обстріляли з БМП Старогнатівку, а в районі Мар’їнки застосували снайперську групу", - повідомляє відомство.

Зазначається, що на Донецькому напрямку обстріли з боку бойовиків із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї відбулися в районі Авдіївки, Верхньоторецького та Зайцевого.

"На Луганському напрямку противник вдавався до збройних провокацій зі стрілецької зброї в районі Новозванівки.

Підрозділи сил АТО суворо дотримаються "режиму тиші", - повідомляє прес-центр АТО.

Українська правда