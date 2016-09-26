Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики 13 разів відкривали вогонь протягом дня

Понеділок, 26 вересня 2016, 19:03

Бойовики протягом дня 13 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО на офіційній сторінці у Facebook.

"З опівночі і до 18.00 зафіксовано 13 випадків відкриття вогню по позиціям українських захисників", - сказано у  повідомленні.

"Зокрема, на Маріупольському напрямку противник порушував "режим тиші" в районі Старогнатівки та Павлополя зі стрілецької зброї та гранатометів. Окрім того, окупанти обстріляли з БМП Старогнатівку, а в районі Мар’їнки застосували снайперську групу", - повідомляє відомство.

Зазначається, що на Донецькому напрямку обстріли з боку бойовиків із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї відбулися в районі Авдіївки, Верхньоторецького та Зайцевого.

"На Луганському напрямку противник вдавався до збройних провокацій зі стрілецької зброї в районі Новозванівки.

Підрозділи сил АТО суворо дотримаються "режиму тиші", - повідомляє прес-центр АТО.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

фотоЖорстокий розгін Майдану: суд скасував обвинувальний вирок ексберкутівця Марчука

Скасування мораторію: в Yasno планують почати відключати боржників від електрики з кінця січня

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
09:24
Лідер президентських перегонів у Фінляндії обіцяє не мати жодних справ з РФ
09:24
У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі
09:11
В Україні за час великої війни побільшало жінок на "чоловічих" посадах
08:52
Глава МЗС Литви: Ротація ППО на сході НАТО була б адекватною відповіддю на загрозу РФ
08:48
Росія вимагає терміново зібрати Радбез ООН через удари по базах хуситів у Ємені
08:38
Україна та Латвія підписали документи про технічну, фінансову та оборонну співпрацю
08:16
фото У Словаччині тисячі людей протестували проти уряду Фіцо
08:11
Захисники України за добу знищили 840 загарбників, 10 танків і засіб ППО росіян
07:55
Росіяни пропонують мешканцям ТОТ вугілля в обмін на паспорт РФ − Спротив
07:20
Окупанти продовжують атаки на 7 напрямках, але ЗСУ їх стримують − Генштаб
Усі новини...
Реклама: