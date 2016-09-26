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Боевики 13 раз открывали огонь в течение дня

Понедельник, 26 сентября 2016, 19:03

Боевики в течение дня 13 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на официальной странице в Facebook.

"С полуночи и до 18.00 зафиксировано 13 случаев открытия огня по позициям украинских защитников", - сказано в сообщении.

"В частности, на Мариупольском направлении противник нарушал" режим тишины "в районе Старогнатовка и Павлополь из стрелкового оружия и гранатометов. Кроме того, оккупанты обстреляли из БМП Старогнатовка, а в районе Марьинки применили снайперскую группу", - сообщает ведомство.

Отмечается, что на Донецком направлении обстрелы со стороны боевиков из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия произошли в районе Авдеевки, Верхнеторецком и зайцев.

"На Луганском направлении противник прибегал к вооруженным провокациям из стрелкового оружия в районе Новозвановка.

Подразделения сил АТО строго придерживаться "режима тишины", - сообщает пресс-центр АТО.

украинская правда

Темы: ДонбассАТО
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