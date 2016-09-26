На Буковині затримали чоловіка, який фінансував "ЛНР"
Співробітники СБУ затримали на Буковині зловмисника, який постачав бойовикам терористичної організації "ЛНР" великі суми готівки.
Про це повідомила прес-служба відомства.
Згідно з інформацією, для проведення своїх оборудок поплічник терористів заснував на тимчасово окупованих територіях спеціалізовану фінансову установу.
"Зловмисник перераховував безготівкові кошти, надані бойовиками, на територію України, де переводив їх у готівку та обмінював на російські рублі. Гроші на окуповану бойовиками частину Луганщини через територію РФ він доставляв особисто або через кур’єрів", - розповіли в СБУ.
У відомстві зазначили, що упродовж 2015 - 2016 років у такий спосіб чоловік "конвертував" понад 34 мільйони гривень. Під час обшуків в автомобілі та квартирі, де він тимчасово мешкав, співробітники СБУ вилучили понад 50 банківських карток, оформлених на підставних осіб, 50 тисяч гривень та одну тисячу євро.
Також оперативники спецслужби спільно з Державною службою фінансового моніторингу заблокували на банківських рахунках затриманого понад один мільйон гривень.
Зловмиснику оголошено про підозру за фактом фінансування тероризму. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Українська правда