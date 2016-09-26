Порошенко зателефонував водієві, який заблокував авто дніпровського стрілка

Президент Петро Порошенко зателефонував Валерію Тимоніну, який допомагав дніпровським поліцейським зупинити злочинця, заблокувавши автомобіль підозрюваного.

Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці глави держави.

"Подякував людині, яка своїм вчинком доводить, що ні війна, ні складнощі довкола не зробили українців байдужими. Обов’язково зустрінуся з Валерієм, щоб подякувати особисто. Такі люди мають бути відзначені державними нагородами", - зявив Порошенко.

Як відомо, вранці 25 вересня у Дніпрі екс-боєць "Торнадо" Олександр Пугачов застрелив патрульного поліцейського, який зупинив його авто за порушення правил дорожнього руху, та поранив його напарницю. Згодом поранена патрульна померла під час операції.

Безпосереднім очевидцем події став водій автобуса Валерій Тимонін, який спробував заблокувати машину Пугачова, коли той намагався виїхати з парковки. Однак Тимонін мусив поступитися зловмиснику, оскільки той відкрив вогонь по автобусу.

Українська правда