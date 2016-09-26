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Порошенко позвонил водителю, который заблокировал авто стрелявшего в полицейских

Понедельник, 26 сентября 2016, 21:41

Президент Петр Порошенко позвонил Валерию Тимонину, который помогал днипровским полицейским остановить преступника, заблокировав автомобиль подозреваемого.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице главы государства.

"Поблагодарил человека, который своим поступком доказывает, что ни война, ни сложности вокруг не сделали украинцев равнодушными. Обязательно встречусь с Валерием, чтобы поблагодарить лично. Такие люди должны быть отмечены государственными наградами", - заявил Порошенко.

Как известно, утром 25 сентября в Днипре экс-боец "Торнадо" Александр Пугачев застрелил патрульного полицейского, который остановил его автомобиль за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии раненая патрульная умерла во время операции.

Непосредственным очевидцем происшествия стал водитель автобуса Валерий Тимонин, который пытался блокировать машину Пугачева, когда тот пытался выехать с парковки. Однако Тимонин вынужден был уступить злоумышленнику, поскольку тот открыл стрельбу по автобусу. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоДнепр
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