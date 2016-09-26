Суд понад 10 годин розглядає прохання про продовження арешту Єфремову
Понеділок, 26 вересня 2016, 22:58
Печерський райсуд Києва вже більше десяти годин розглядає клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу екс-главі фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександру Єфремову.
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", судове засідання почалося о 12:00 понеділка.
За рішенням судді Світлани Шапутько, на засіданні детально розглядаються матеріали кримінальної справи проти Єфремова.
Три його адвоката довго виступали і дуже розгорнуто викладали свої аргументи про те, чому їхній підзахисний не повинен перебувати під арештом. Досить довго виступав і сам підозрюваний.
Термін дії попереднього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою для Єфремова закінчується 28 вересня о 7:28 ранку.