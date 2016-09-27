Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Верховний суд Росії розгляне апеляцію на вирок Карпюку та Клиху

Вівторок, 27 вересня 2016, 00:49

Апеляція на вирок Миколі Карпюку та Станіславу Клиху буде розглянута Верховним судом Росії 26 жовтня.

Про це повідомили адвокати політв'язнів Докка Іцлаев і Марина Дубровіна, пише видання "Грані".

Початок слухань о 9:40, самі засуджені будуть брати участь у засіданні по відеозв'язку з СІЗО-1 в Грозному.

Як повідомлялося, захист оскаржив вирок українським громадянам Микола Карпюк та Станіславу Клиху, засудженим в Росії на 22,5 і 20 років позбавлення волі.

В апеляційній скарзі захист вказує на процесуальні порушення, допущені в ході розгляду справи.

За версією Слідчого комітету РФ, Карпюк та Клих в 1990-х роках входили в українську націоналістичну організацію УНА-УНСО (визнана в Росії екстремістською і заборонена).

Вони, як заявляє слідство, нібито воювали в Чечні в складі загону під назвою "Вікінг". СК стверджує, що Карпюк та Клих брали участь в боях, під час яких загинули не менше 30 російських військовослужбовців.

Клих і Карпюк заперечують всі звинувачення. Клих заявляє, що ніколи не був у Чечні.

Матеріали звинувачення проти них базуються на свідченнях ще одного фігуранта - Олександра Малофєєва про злочини, нібито скоєні в Чечні лідером "Правого сектора" Дмитром Ярошем, керівником партії "Свобода" Олегом Тягнибоком і колишнім прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком.

Теми: політв'язніправа людиниЧечняРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Пентагон не знайшов достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні

фотоЖорстокий розгін Майдану: суд скасував обвинувальний вирок ексберкутівця Марчука

Скасування мораторію: в Yasno планують почати відключати боржників від електрики з кінця січня

Усі новини...
політв'язні
Звільнений політв’язень Захтей поскаржився на відсутність допомоги від влади
Політв'язень Захтей виїхав з Росії: був у неволі понад 6 років
Політв’язнів із Сімферополя переводять у секретне СІЗО в Чонгарі на межі з Кримом
Останні новини
09:24
Лідер президентських перегонів у Фінляндії обіцяє не мати жодних справ з РФ
09:24
У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі
09:11
В Україні за час великої війни побільшало жінок на "чоловічих" посадах
08:52
Глава МЗС Литви: Ротація ППО на сході НАТО була б адекватною відповіддю на загрозу РФ
08:48
Росія вимагає терміново зібрати Радбез ООН через удари по базах хуситів у Ємені
08:38
Україна та Латвія підписали документи про технічну, фінансову та оборонну співпрацю
08:16
фото У Словаччині тисячі людей протестували проти уряду Фіцо
08:11
Захисники України за добу знищили 840 загарбників, 10 танків і засіб ППО росіян
07:55
Росіяни пропонують мешканцям ТОТ вугілля в обмін на паспорт РФ − Спротив
07:20
Окупанти продовжують атаки на 7 напрямках, але ЗСУ їх стримують − Генштаб
Усі новини...
Реклама: