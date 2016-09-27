Верховный суд России рассмотрит апелляцию на приговор Карпюку и Клыху

Апелляция на приговор Николаю Карпюку и Станиславу Клыху будет рассмотрена Верховным судом России 26 октября.

Об этом сообщили адвокаты политзаключенных Докка Ицлаев и Марина Дубровина, пишет издание "Грани".

Начало слушаний в 9:40, сами осужденные будут участвовать в заседании по видеосвязи из СИЗО-1 в Грозном.

Как сообщалось, защита обжаловала приговор украинским гражданам Карпюку и Клыху, осужденным в России на 22,5 и 20 лет лишения свободы.

В апелляционной жалобе защита указывает на процессуальные нарушения, допущенные в ходе рассмотрения дела.

По версии Следственного комитета РФ, Карпюк и Клых в 1990-х годах входили в украинскую националистическую организацию УНА-УНСО (признана в России экстремистской и запрещена).

Они, как заявляет следствие, якобы воевали в Чечне в составе отряда под названием "Викинг". СК утверждает, что Карпюк и Клых участвовали в боях, во время которых погибли не менее 30 российских военнослужащих.

Клых и Карпюк отрицают все обвинения. Клых заявляет, что никогда не был в Чечне.

Материалы обвинения против них базируются на показаниях еще одного фигуранта - Александра Малофеева о преступлениях, якобы совершенных в Чечне лидером "Правого сектора" Дмитрием Ярошем, руководителем партии "Свобода" Олегом Тягныбоком и бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком.