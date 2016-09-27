Євродепутат: "Безвіз" зможуть призупинити, якщо реформи в Україні загальмують

У Європарламенті розробляють механізм призупинення дії безвізового режиму, який дасть йому "важелі для моніторингу імплементації антикорупційного законодавства та судової реформи" в Україні.

Про це заявив євродепутат від Польщі, доповідач з питань України у комітеті із закордонних справ ЄП Яцек Саріуш-Вольський у коментарі DW.com.

"Механізм призупинення дії безвізового режиму, який наразі перебуває на стадії розробки, повинен бути доповнений вимогою продовжувати виконання необхідних стандартів та критеріїв", - наголосив Саріуш-Вольський.

Він також зауважив: безвізовий режим повинен бути наданий Україні вже зараз, проте радить Києву не забувати, що паралельно з цим буде представлено і механізм призупинення "безвізу", щойно його положення розроблять.

Як повідомлялося, Комітет Європарламенту із громадянських свобод та внутрішніх справ (LIBE) проголосував за внесення України до переліку країн, з якими ЄС запроваджує безвізовий режим.

Раніше стало відомо, що 29 вересня Комітет Європарламенту у закордонних справах розгляне питання надання безвізового режиму з Україною, після чого це питання потрапить на розгляд Європарламенту.

Крім того, 11 жовтня питання надання Україні безвізового режиму мають розглянути на засіданні Ради з питань юстиції та внутрішніх справ Євросоюзу.

Після голосування у Європарламенті пропозицію щодо українського безвізу має схвалити Рада ЄС.