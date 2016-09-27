Евродепутат: "Безвиз" смогут приостановить, если реформы в Украине затормозят

В Европарламенте разрабатывают механизм приостановления действия безвизового режима, который даст ему "рычаги для мониторинга имплементации антикоррупционного законодательства и судебной реформы" в Украине.

Об этом заявил евродепутат от Польши, докладчик по Украине в комитете по иностранным делам ЕП Сариуш-Вольский в комментарии DW.com.

"Механизм приостановления действия безвизового режима, который сейчас находится на стадии разработки, должен быть дополнен требованием продолжать выполнение необходимых стандартов и критериев", - подчеркнул Сариуш-Вольский.

Он также отметил: безвизовый режим должен быть предоставлен Украине уже сейчас, однако советует Киеву не забывать, что параллельно с этим будут представлены и механизм приостановления "безвиза", как только его положения разработают.

Как сообщалось, Комитет Европарламента по гражданским свободам и внутренним делам (LIBE) проголосовал за внесение Украины в список стран, с которыми ЕС вводит безвизовый режим.

Ранее стало известно, что 29 сентября Комитет Европарламента по иностранным делам рассмотрит вопрос предоставления безвизового режима с Украиной, после чего этот вопрос попадет на рассмотрение Европарламента.

Кроме того, 11 октября вопрос предоставления Украине безвизового режима должны рассмотреть на заседании Совета по вопросам юстиции и внутренних дел Евросоюза.

После голосования в Европарламенте предложение относительно украинского безвиза должен одобрить Совет ЕС.