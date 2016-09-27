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У найближчі два місяці до лав ЗСУ призвуть 13 908 осіб

Вівторок, 27 вересня 2016, 04:07

Уряд визначив чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу у жовтні-листопаді 2016 року.

Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів України.

Зокрема, у жовтні-листопаді 2016 р. до Збройних Сил та інших військових формувань для проходження строкової військової служби буде відправлено 13 908 осіб. З них до Збройних Сил України буде направлено 7 908 осіб; Національної гвардії України - 5 000 осіб; Державної спеціальної служби транспорту - 1 000 осіб.

Це рішення Кабінету Міністрів також визначає обсяги видатків для проведення призову.

Теми: Збройні сили
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