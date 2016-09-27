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В ближайшие два месяца в ряды ВСУ призовут 13 908 человек

Вторник, 27 сентября 2016, 04:07

Правительство определило численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре-ноябре 2016 года.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины.

В частности, в октябре-ноябре 2016 в Вооруженные Силы и другие воинские формирования для прохождения срочной военной службы будет отправлено 13 908 человек. Из них в Вооруженные Силы Украины будет направлено 7908 человек; Национальной гвардии Украины - 5000 человек; Государственной специальной службы транспорта - 1000 человек.

Это решение Кабинета Министров также определяет объемы расходов для проведения призыва.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Вооруженные силы
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