В ближайшие два месяца в ряды ВСУ призовут 13 908 человек

Правительство определило численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре-ноябре 2016 года.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины.

В частности, в октябре-ноябре 2016 в Вооруженные Силы и другие воинские формирования для прохождения срочной военной службы будет отправлено 13 908 человек. Из них в Вооруженные Силы Украины будет направлено 7908 человек; Национальной гвардии Украины - 5000 человек; Государственной специальной службы транспорта - 1000 человек.

Это решение Кабинета Министров также определяет объемы расходов для проведения призыва.