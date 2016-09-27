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"Самопоміч" вимагає скликати Раду для звільнення суддів

Вівторок, 27 вересня 2016, 10:38

Фракція "Самопомочі" закликає голову Верховної Ради скликати позачергове засідання парламенту, щоб встигнути до 30 вересня звільнити низку суддів, які порушили присягу.

Про це йдеться у повідомленні на сайті партії.

"Верховна Рада все ще може звільнити декілька десятків суддів, які порушували присягу. Зокрема, приймали політично вмотивовані рішення під час Революції гідності. До 30 вересня парламент ще може їх звільнити", – йдеться у повідомленні.

Як відомо, після 30 вересня вступить в дію реформа Конституції в частині правосуддя, згідно з якою Верховна Рада втратить право звільняти суддів – воно перейде Вищій раді правосуддя.

Раніше зібратися на позачергове засідання для звільнення суддів закликали також експерти "Реанімаційного пакету реформ".

Наступне засідання Ради повинно відбутися 4 жовтня.

Олег Шанковський, УП

Теми: судВерховна РадаСамопоміч
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