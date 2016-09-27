"Самопомич" требует созвать Раду для увольнения судей

Фракция "Самопомичи" призывает председателя Верховной Рады созвать внеочередное заседание парламента, чтобы успеть до 30 сентября уволить ряд судей, которые нарушили присягу.

Об этом говорится в сообщении на сайте партии.

"Верховная Рада может уволить несколько десятков судей, которые нарушали присягу. В частности, принимали политически мотивированные решения во время Революции достоинства. До 30 сентября парламент еще может их уволить", – говорится в сообщении.

Как известно, после 30 сентября вступит в действие реформа Конституции в части правосудия, согласно которой Верховная Рада потеряет право увольнять судей – оно перейдет Высшему совету правосудия.

Раньше собраться на внеочередное заседание для увольнения судей призвали также эксперты "Реанимационного пакета реформ".

Следующее заседание Рады должно состояться 4 октября.

Олег Шанковский, УП