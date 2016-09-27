Частину військових шостої хвилі уже відправили додому - штаб

Основна частина військовослужбовців, призваних в рамках шостої хвилі мобілізації, будуть демобілізовані в жовтні 2016 року.

Про це повідомив т.в.о. начальника Головного управління персоналу - заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Володимир Талалай, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це остання черга з числа мобілізованих в 2014-2015 рр. Звільнення вже почалося, до кінця вересня будуть звільнені 5%, але основна маса мобілізованих військовослужбовців звільниться в жовтні", - розповів він на брифінгу у вівторок.

Як відомо, у понеділок 26 вересня президент Петро Порошенко підписав указ про демобілізацію шостої хвилі військовослужбовців, призваних на службу в АТО.

Очікується, що після цього на фронті залишаться лише контрактники, а призовників, як і зараз, не направлятимуться в зону АТО.