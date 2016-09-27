Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Часть военных шестой волны уже отправили домой - штаб

Вторник, 27 сентября 2016, 12:44

Основная часть военнослужащих, призванных в рамках шестой волны мобилизации, будут демобилизованные в октябре 2016 года.

Об этом сообщил и.о. начальника Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Владимир Талалай, передает "Интерфакс-Украина".

"Это последняя очередь из числа мобилизованных в 2014-2015 гг. Увольнение уже началось, до конца сентября будут уволены 5%, но основная масса мобилизованных военнослужащих освободится в октябре", - рассказал он на брифинге во вторник.

Как известно, в понедельник 26 сентября президент Петр Порошенко подписал указ о демобилизации шестой волны военнослужащих, призванных на службу в АТО.

Ожидается, что после этого на фронте останутся только контрактники, а призывников, как и сейчас, не будут направляться в зону АТО.

Темы: мобилизацияАТОармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
мобилизация
СБУ говорит, что ликвидировала две "схемы для уклонистов" в военкоматах
Оккупанты пополняют подразделения внутренних войск заключенными или подозреваемыми – штаб
РФ формирует новые подразделения, но этого недостаточно без усиления мобилизации - разведка Британии
Последние новости
12:53
В Украину идут дожди
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
12:27
Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест
12:19
Обстрел ТЭС в Донецкой области, пожар на одной из прифронтовых ТЭЦ – сводка Минэнерго
12:11
Селекционер из Днепра вывел сорт фиалки, посвятивший погибшему поэту и воину Максиму Кривцову
12:05
Маск хочет 25% контроля над Tesla для лидерства в ИИ и робототехнике
11:58
обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа
11:42
НКЦБФР приостановила обращение акций "Укрречфлота"
11:28
12 млн украинцев не завершили курс вакцинации против COVID-19 – Минздрав
Все новости...
Реклама: