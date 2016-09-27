Військова прокуратура закінчила досудове розслідування проти Єжеля
Головна військова прокуратура завершила спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього міністра оборони України Михайла Єжеля.
Про це повідомляє ГПУ.
"Головною військовою прокуратурою завершено спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього Міністра оборони України М. Єжеля у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України", - сказано у повідомленні.
На даний час стороні захисту стороною обвинувачення повідомлено про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.
Там нагадали, що Єжель може у будь-який час прибути до слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури і особисто ознайомитися з матеріалами кримінального провадження.
Як відомо, Єжель очолював Міністерство оборони з 11 березня 2010 по 8 лютого 2012 року, за часів екс-президента Віктора Януковича.
У квітні 2013 року Янукович призначив його послом у Білорусі.
У 2015 році президент Петро Порошенко відкликав Єжеля з посади посла у Мінську.
У Генпрокуратурі повідомляли, що розшукують Єжеля як підозрюваного у справі про розтрату державних грошей, але він втік у Білорусь.
У квітні 2015-го білоруська прокуратура відмовилась відповідати на запит ГПУ щодо того, чи справді Єжель лікується у Мінську.
Згодом Єжель повідомив, що разом із сім'єю живе у Білорусі, і повернеться, коли в Україну в тому випадку, якщо будуть гарантії його безпеки й з ньогознімуть звинувачення.
Українська правда