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Єжеля викликають до суду і не виключають заочного порядку

Вівторок, 11 липня 2017, 09:40

Суд викликає на екс-міністра оборони Михайла Єжеля на засідання.

Про це повідомила на своїй сторінці Facebook речник генпрокурора Лариса Сарган.

"Соломянський райсуд столиці на 10.00 викликає екс-міністра оборони України часів Януковича Михайла Єжеля", - написала вона.

Вона нагадал, що Єжель підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу. Зокрема, йому закидають оборудки із фірмами, що постачали харчі для армії.

Завдані державі збитки оцінюють у понад 40 мільйонів гривень.

"Якщо Єжель не з'явиться на засідання, судді зможуть почати розгляд справи у заочному порядку", - додала вона.

оновлено об 11.55 Як повідомила згодом Сарган, наступне засідання суду перенесено на 18 серпня. Причина - захисник колишнього міністра оборони Єжеля не може ознайомитися з матеріалами.

Наприкінці жовтня 2016 повідомлялося,що Інтерпол заблокував файл колишнього міністра оборони Михайла Єжеля.

Головна військова прокуратура завершила спеціальне досудове розслідування в кримінальному провадженні за підозрою Єжеля в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

20 грудня 2016 року справу було передано до суду.

Із квітня 2013 року до 11 травня 2015 року він обіймав посаду посла України в Білорусі.

Зараз екс-міністр залишається у Білорусі і не має наміру повертатися в Україну через кримінальне провадження.

"Українська правда" у Threads

Теми: Єжель
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