ГПУ: Єжель стане першим "міністром Януковича", якого судитимуть заочно

Справу щодо колишнього міністра оборони України Михайла Єжеля, якого підозрюють у зловживанні службовими обов'язками та заподіянні державі збитків на суму понад 42,9 млн. грн, передали до суду.

Про це на Facebook повідомив Генпрокурор Юрій Луценко.

За його словами, це буде перший заочний процес над міністром часів екс-прзидента Віктора Януковича.

Луценко додав, що обвинувальний акт для здійснення заочного засудження передали до Солом’янського суду Києва.

Наприкінці жовтня повідомлялося,що Інтерпол заблокував файл колишнього міністра оборони Михайла Єжеля.

Українська правда