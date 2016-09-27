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Підозрюваного у вбивстві поліцейських арештували на 2 місяці

Вівторок, 27 вересня 2016, 20:01

Підозрюваному у вбивстві двох патрульних поліцейських в Дніпрі Олександру Пугачову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про таке рішення суду Шевченківського району Дніпра повідомив "Українській правді" речник Нацполіції Ярослав Тракало.

За його словами, Пугачов перебуватиме під вартою протягом 60 днів.

Як відомо, вранці 25 вересня у Дніпрі екс-боєць "Торнадо" Олександр Пугачов застрелив патрульного поліцейського, який зупинив його авто за порушення правил дорожнього руху, та поранив його напарницю. Згодом поранена патрульна померла під час операції

Як з'ясувалося потім, Пугачов перебував у розшуку за скоєння інших злочинів.

Під час сутички з поліцейськими він також отримав поранення, його затримали у лікарні.

Українська правда

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Теми: поліціяДніпро
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