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Подозреваемого в убийстве полицейских арестовали на 2 месяца

Вторник, 27 сентября 2016, 20:01

Подозреваемому в убийстве двух патрульных полицейских в Днипре Александру Пугачеву избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

О таком решении суда Шевченковского района Днипра сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

По его словам, Пугачев будет находиться под стражей в течение 60 дней.

Как известно, утром 25 сентября в Днипре экс-боец "Торнадо" Александр Пугачев застрелил патрульного полицейского, который остановил его автомобиль за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии раненая патрульная умерла во время операции.

Как выяснилось потом, Пугачев находился в розыске за совершение других преступлений.

Во время столкновения с полицейскими он также получил ранения, его задержали в больнице.

Украинская правда

Темы: полицияДнепр
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