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Жителі Станиці Луганської протестуватимуть проти відведення ЗСУ

Середа, 28 вересня 2016, 03:45
Жителі Станиці Луганської протестуватимуть проти відведення ЗСУ

Жителі Станиці Луганської готують протести проти відводу українських військ від населеного пункту.

Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Юрій Гарбуз в коментарі "Громадському".

За його словами, представники правоохоронних органів та МНС опиняться під загрозою зіткнення з бойовиками в тих районах Станиці Луганської, які увійдуть в так звану "демілітаризовану зону".

"Люди питають, яким чином українська влада буде здійснювати свої повноваження на цих вулицях. Там навіть поліцейським заборонено перебувати зі зброєю. Як будуть працювати МНС, швидка?", - сказав він.

За його словами, представники громадських організацій вже готуються до протестних акцій у вигляді пікетів.

21 вересня в Мінську було підписано угоду, згідно з якою українські сили, а також бойовики відводять озброєння від лінії розмежування на трьох ділянках - у районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте і Петровське. Угода набула чинності 22 вересня. Вона повинна бути виконана протягом 13 днів за умови, що 7 днів в цих районах буде дотримуватися режим тиші.

Теми: АТОДонбасЛуганська областьМінські угоди
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