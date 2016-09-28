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Жители Станицы Луганской будут протестовать против отвода ВСУ

Среда, 28 сентября 2016, 03:45
Жители Станицы Луганской будут протестовать против отвода ВСУ

Жители Станицы Луганской готовят протесты против отвода украинских войск от населенного пункта.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Юрий Гарбуз в комментарии "Громадському".

По его словам, представители правоохранительных органов и МЧС окажутся под угрозой столкновения с боевиками в тех районах Станицы Луганской, которые войдут в так называемую "демилитаризованную зону".

"Люди спрашивают, каким образом украинские власти будут осуществлять свои полномочия на этих улицах. Там даже полицейским запрещено находиться с оружием. Как будут работать МЧС, скорая?", - сказал он.

По его словам, представители общественных организаций уже готовятся к протестным акциям в виде пикетов.

21 сентября в Минске было подписано соглашение, согласно которому украинские силы, а также боевики отводят вооружение от линии разграничения на трех участках – в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское. Соглашение начало действовать 22 сентября. Оно должно быть выполнено в течение 13 дней при условии, что 7 дней в этих районах будет соблюдаться режим тишины

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТОДонбассЛуганская областьМинские соглашения
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