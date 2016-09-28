Клінтон заявила, що в ході дебатів Трамп збрехав 58 раз

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон заявила, що її конкурент - республіканець Дональд Трамп в ході дебатів 27 вересня збрехав 58 разів.

"Дональд Трамп збрехав американському народу, принаймні, 58 разів під час перших президентських дебатів. (Ми рахували), - написала вона в Twitter.

Donald Trump lied to the American people at least 58 times during the first presidential debate. (We counted.) https://t.co/h43O6Rws4S — Hillary Clinton (@HillaryClinton) September 27, 2016

На сайті передвиборного штабу Клінтон опублікований список заяв Трампа, які, як стверджують демократи, були брехливими.

Першим пунктом йдуть слова Трампа про те, що він ніколи не хвалив президента РФ Володимира Путіна.

Також, як повідомляють демократи, Трамп брехав, коли заперечував зміни клімату, називаючи це "качкою".

Ще в списку демократів - брехня Трампа про те, що він не підтримував війну в Іраку.

Також, як стверджує штаб Клінтон, республіканець брехав, заперечуючи свої слова про те, що жінки не заслуговують рівної винагороди.

Крім того, демократи заявляють, Трамп брехав, коли сказав, що невідомо, що російські хакери зламали сайт передвиборного штабу Клінтон.

Перші передвиборні дебати Клінтон і Трампа відбулися 27 вересня. Згідно з опитуванням CNN, перемогу в них здобула кандидат від демократів - за неї проголосували 62%, за Трампа - 27%.