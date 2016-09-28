Клинтон заявила, что в ходе дебатов Трамп солгал 58 раз

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что ее конкурент – республиканец Дональд Трамп в ходе дебатов 27 сентября солгал 58 раз.

"Дональд Трамп солгал американскому народу, по крайней мере, 58 раз во время первых президентских дебатов. (Мы считали), - написала она в Twitter.

Donald Trump lied to the American people at least 58 times during the first presidential debate. (We counted.) https://t.co/h43O6Rws4S — Hillary Clinton (@HillaryClinton) September 27, 2016

На сайте предвыборного штаба Клинтон опубликован список заявлений Трампа, которые, как утверждают демократы, были лживыми.

Первым пунктом идут слова Трампа о том, что он никогда не хвалил президента РФ Владимира Путина.

Также, как сообщают демократы, Трамп лгал, когда отрицал изменение климата, называя это "уткой".

Еще в списке демократов – ложь Трампа о том, что он не поддерживал войну в Ираке.

Также, как утверждает штаб Клинтон, республиканец лгал, отрицая свои слова о том, что женщины не заслуживают равного вознаграждения.

Кроме того, демократы заявляют, Трамп лгал, когда сказал, что неизвестно, что российские хакеры взломали сайт предвыборного штаба Клинтон.

Первые предвыборные дебаты Клинтон и Трампа состоялись 27 сентября. Согласно опросу CNN, победу в них одержала кандидат от демократов – за нее проголосовали 62%, за Трампа – 27%.