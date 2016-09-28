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Клинтон заявила, что в ходе дебатов Трамп солгал 58 раз

Среда, 28 сентября 2016, 04:41

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что ее конкурент – республиканец Дональд Трамп в ходе дебатов 27 сентября солгал 58 раз.

"Дональд Трамп солгал американскому народу, по крайней мере, 58 раз во время первых президентских дебатов. (Мы считали), - написала она в Twitter.

На сайте предвыборного штаба Клинтон опубликован список заявлений Трампа, которые, как утверждают демократы, были лживыми.

Первым пунктом идут слова Трампа о том, что он никогда не хвалил президента РФ Владимира Путина.

Также, как сообщают демократы, Трамп лгал, когда отрицал изменение климата, называя это "уткой".

Еще в списке демократов – ложь Трампа о том, что он не поддерживал войну в Ираке.

Также, как утверждает штаб Клинтон, республиканец лгал, отрицая свои слова о том, что женщины не заслуживают равного вознаграждения.

Кроме того, демократы заявляют, Трамп лгал, когда сказал, что неизвестно, что российские хакеры взломали сайт предвыборного штаба Клинтон.

Первые предвыборные дебаты Клинтон и Трампа состоялись 27 сентября. Согласно опросу CNN, победу в них одержала кандидат от демократов – за нее проголосовали 62%, за Трампа – 27%.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАКлинтон
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