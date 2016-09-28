Москаль каже, що шахраї виманюють гроші від його імені

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль попереджає, що шахраї виманюють у людей гроші, прикриваючись його іменем.

Про це повідомляється в середу на офіційному сайті губернатора.

"Останні кілька тижнів на Закарпатті активізувалися шахраї, котрі, прикриваючись іменем Геннадія Москаля, намагаються видурити у підприємців гроші. Уже зафіксовано кілька випадків, коли на підприємства телефонувала жінка і, представляючись помічницею голови Закарпатської ОДА, просила переказати кілька десятків тисяч гривень на банківський рахунок начебто для відпочинку в області дітей із зони АТО", – пише Москаль.

"Прошу не вестися на подібні дурниці", – наголосив він. – "Нікому ніяких доручень просити кошти я ніколи не давав і давати не буду. Тому якщо хтось намагатиметься від мого імені (чи імені працівників ОДА) видурити гроші, прохання одразу звертатися в поліцію".