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Москаль говорит, что мошенники выманивают деньги от его имени

Среда, 28 сентября 2016, 12:31

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль предупреждает, что мошенники выманивают у людей деньги, прикрываясь его именем.

Об этом сообщается в среду на официальном сайте губернатора.

"Последние несколько недель на Закарпатье активизировались мошенники, которые, прикрываясь именем Геннадия Москаля, пытаются выманить у предпринимателей деньги", –глава ОГА.

По словам Москаля, уже зафиксировано несколько случаев.

"На предприятия звонила женщина и, представляясь помощницей председателя Закарпатской ОГА, просила передать несколько десятков тысяч гривен на банковский счет вроде для отдыха в области детей из зоны АТО", – пишет губернатор.

"Прошу не вестись на подобные глупости", - подчеркнул он. - "Никому никаких поручений просить средства я никогда не давал и давать не буду. Поэтому если кто-то будет пытаться от моего имени (или имени работников ОГА) выманить деньги, просьба сразу обращаться в полицию".

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Темы: ЗакарпатьеМоскаль
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