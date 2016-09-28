Луценко про "чистку" силовиків: у судах – справи на 143 працівників

На розглядах у судах перебувають кримінальні справи щодо 143 працівників силових відомств.

Про це під час прес-конференції у середу заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"Притягуються до кримінальної відповідальності впродовж травня-серпня поточного року і знаходяться вже в судах всього 143 особи. З них прокурорські 10, нацполіції – 100, фіскальної служби – 28, СБУ – 5", - сказав він.

"Це означає, що в нас є міцна база для співпраці. Кожен керівник свого відомства чітко домовився так званих "своїх" працівників, які порушили присягу і виявилися хабарниками і корупціонерами ніхто з нас не покриває", - додав Луценко.

Як відомо, у середу Луценко повідомив, що Силовики ГПУ затримали прокурора відділу Генпрокуратури України та адвоката, які вимагали від підприємця хабар.

Олександр Шумілін, УП