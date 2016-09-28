Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко о "чистке" силовиков: в судах - дела на 143 работников

Среда, 28 сентября 2016, 16:43

На разбирательствах в судах находятся уголовные дела в отношении 143 работников силовых ведомств.

Об этом во время пресс-конференции в среду заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Привлекаются к уголовной ответственности в течение мая-августа текущего года и находятся уже в судах всего 143 человека. Из них прокурорские 10, нацполиции - 100, фискальной службы – 28, СБУ - 5", - сказал он.

"Это означает, что у нас есть прочная база для сотрудничества. Каждый руководитель своего ведомства четко договорился так называемых "своих" работников, нарушивших присягу и оказавшихся взяточниками и коррупционерами, никто из нас не покрывает", - добавил Луценко.

Как известно, в среду Луценко сообщил, что Силовики ГПУ задержали прокурора отдела Генпрокуратуры Украины и адвоката, которые требовали от предпринимателя взятку.

Александр Шумилин, УП

Темы: Генпрокуратурасудполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Трамп ошеломляюще выиграл первые праймериз, Рамасвами выбыл из гонки

В Воздушных силах объяснили, повлияет ли потеря Россией самолета А-50 на расклад сил

Все новости...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, что Пригожину "светит" от 12 до 20 лет тюрьмы
Это только начало: в Украине откроют представительство МУС
Генпрокурор Костин: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать
Последние новости
12:59
Из-за полномасштабной войны количество украиноязычных твитов в соцсети Х выросло на 87% – ученые
12:57
Брюссель проводит аудит поставок оружия странами ЕС в Украину
12:53
фото В Украину идут дожди
12:51
В Авдеевке Россия достигла ограниченных территориальных успехов за значительную цену – разведка Британии
12:45
Цены на молоко-сырье в Украине бьют рекорды – ассоциация
12:36
Украина и Британия запустили технологический мост для ІТ-сектора: что это даст
12:30
Молдова предоставила большую скидку на транзит украинского зерна до конца года
12:27
Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест
12:19
Обстрел ТЭС в Донецкой области, пожар на одной из прифронтовых ТЭЦ – сводка Минэнерго
12:11
Селекционер из Днепра вывел сорт фиалки, посвятивший погибшему поэту и воину Максиму Кривцову
Все новости...
Реклама: