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Порошенко і Туск скоординували дії задля безвізу

Середа, 28 вересня 2016, 21:58

Президент України Петро Порошенко та президент Європейської Ради Дональд Туск скоординували підходи щодо завершення ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Про це повідомила прес-служба глави держави за результатами переговорів двох високопосадовців, які відбулися у Києві.

Лідери скоординували підходи щодо завершення ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також якнайшвидшого схвалення Європарламентом та Радою ЄС рішення про запровадження безвізового режиму для українців.

Співрозмовники також обговорили графік політичного діалогу на найвищому рівні по лінії Україна-ЄС до кінця року, включаючи орієнтовні терміни проведення чергового саміту.

Окрім того, Порошенко подякував Тускові за незмінну особисту підтримку України у боротьбі з російською агресією та впровадженні реформ.

Президент поінформував співрозмовника про розвиток ситуації на Донбасі та зусилля України у реалізації Мінських домовленостей у контексті обговорення майбутніх відносин між ЄС та Росією під час засідання Європейської Ради 20-21 жовтня.

"Ми розраховуємо на збереження солідарності ЄС з Україною та продовження санкційного тиску на Росію до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України", - наголосив Порошенко.

Українська правда

Теми: ПорошенкоЄС
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