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Порошенко и Туск скоординировали действия для безвиза

Среда, 28 сентября 2016, 21:58

Президент Украины Петр Порошенко и президент Европейского Совета Дональд Туск скоординировали подходы по завершению ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства по итогам переговоров двух чиновников, которые состоялись в Киеве.

Лидеры скоординировали подходы по завершению ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также скорейшего принятия Европарламентом и Советом ЕС решение о введении безвизового режима для украинцев.

Собеседники также обсудили график политического диалога на высшем уровне по линии Украина-ЕС до конца года, включая ориентировочные сроки проведения очередного саммита.

Кроме того, Порошенко поблагодарил Туска за неизменную личную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией и внедрением реформ.

Президент проинформировал собеседника о развитии ситуации на Донбассе и усилиях Украины в реализации Минских договоренностей в контексте обсуждения будущих отношений между ЕС и Россией во время заседания Европейского Совета 20-21 октября.

"Мы рассчитываем на сохранение солидарности ЕС с Украиной и продления санкционного давления на Россию до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнул Порошенко.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоЕС
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