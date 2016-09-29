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На Кіпрі заперечили слова Грановського, що він влаштував зустріч з Луценком

Четвер, 29 вересня 2016, 10:37
На Кіпрі заперечили слова Грановського, що він влаштував зустріч з Луценком
genplanua.com

У Генеральній прокуратурі Кіпру заперечили, що зустріч генпрокурора Юрія Луценка з його  кіпрським колегою Костасом Клерідісом 5 вересня була організована за сприяння депутата від БПП Олександра Грановського.

Про це йдеться у відповіді відомства на запит програми "Схеми".

Там заявили, що зустріч організувало посольство України та Генпрокуратура України.

"За нашою інформацією, зустріч була ініційована та організована українським посольством у Республіці Кіпр у співпраці з Генеральною прокуратурою України", – йдеться у документі.

Також у прокуратурі Кіпру не підтвердили інформацію заступника генпрокурора Євгена Єніна, який заявляв, що Грановський був присутній на зустрічі, бо надавав інформацію про офшори 10 українських народних депутатів і "допомагав з’ясовувати деталі у кіпрської сторони". Там зазначили, що "на зустрічі з генеральним прокурором, пан Грановський був представлений як член парламенту. Він не піднімав ніяких питань на цій зустрічі".

Згідно з документом, спочатку Грановський не був включений до складу офіційної делегації, який українська сторона надіслала 2 вересня. Але у той самий день, посольство України проінформувало, що цей депутат також входитиме до складу делегації.

 

У самому посольстві України на Кіпрі відповіли, що усі списки формували не вони, а саме ГПУ.

"Питання формування складу офіційної делегації на перемовини не є компетенцією Посольства України в Республіці Кіпр та повністю віднесені до компетенції Генеральної прокуратури України", – йдеться у відповіді на запит "Схем".

Водночас у прокуратурі Кіпру не стали коментувати, чи порушили справу стосовно Грановського за заявою фірми Arricano Real Estate plc від 28 липня. Раніше "Українська правда" повідомила, що у Генпрокуратурі Кіпру перебуває подання про ініціювання кримінального розслідування щодо Грановського та його колишнього бізнес-партнера Андрія Адамовського, подане кіпрською компанією Arricano.

Юристи фірми просять Костаса Клевідіса та його підлеглих розслідувати причетність Грановського та Адамовського до шахрайства та відмивання коштів у розмірі 147 мільйонів доларів у справі про рейдерство київського торговельного центру SkyMall.

Грановський свою причетність до цієї справи заперечує.

Як відомо, 5 вересня Луценко перебував із робочим візитом на Кіпрі, де зустрівся з генпрокурором Кіпру. На цій зустрічі був присутній і Грановський, що стало відомо з фото, опублікованого прес-секретарем Луценка Ларисою Сарган у Facebook, яке вона майже одразу ж видалила.

 

Грановський, якого у ЗМІ називають куратором від Адміністрації президента у прокуратурі та судах, заявив, що "особисто посприяв цій зустрічі".

"Звернувся до моїх знайомих юристів-кіпріотів, щоб вони ще раз попросили генерального прокурора Кіпру прискорити зустріч. Їм це вдалося", – сказав він.

Грановський заявив, що особисто знайомий "практично з усіма учасниками юридичного ринку Кіпру".

Теми: ГрановськийЛуценкоГенпрокуратураКіпр
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